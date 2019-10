Zaia | “Togliamo il galateo alle forze dell’ordine e ridiamo loro il manganello È

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) “Bisogna togliere ildell’ordine e ridareil. Tutti abbiamo visto le scene in cui sono vittime di sputi, lanci di sassi e insulti. Sono lì, che tremano, e non possono fare niente. È scandaloso“. A dirlo, dal palco di piazza San Giovanni, a Roma, durante la manifestazione del centrodestra unito, il presidente della Regione Veneto, Lucasue parole ha replicato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà: “Ricordo che in uno Stato di diritto ci sono solidarietà e collaborazione tra Stato e cittadini. Chi rappresenta le istituzioni deve misurare le parole e non fare propaganda“. L'articolo: “Togliamo ildell’ordine eil. È scandaloso, non possono fare nulla” proviene da Il Fatto Quotidiano.

