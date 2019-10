Tasse al posto di investimenti Le imprese | «Dittatura green»

Fonte : ilmessaggero

(Di sabato 19 ottobre 2019) Tra lela rabbia monta. I produttori del settore sono imbufaliti. Ed è un eufemismo. I telefoni della Confindustria, delle mediedella Confapi e di tutte le altre...

Giuli38568201 : @MIlsardo Anche la stellina non sbauscia più tutto a posto non c'è niente niente di niente niente buchi niente sold… - Pinobrigantedel : @RubinoMauro Hai sbagliato posto, lo so siete pochini su altro canale, ma se non ti aggrada puoi sempre passare a o… - SimonaMalpezzi : @contu_f @pdnetwork Non ho neanche citato renzi. Ho detto che se conosci il posto che occupi sai come comportarti.… -