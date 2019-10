Maker Faire 2019 | dall’uomo bionico al robot interattivo | il futuro è già qui FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) Ilè già qui e per vederlo basta partecipare allaRome. In scena le invenzioni più svariate, dall’uomo, alin grado di interagire, passando per la realtà aumentata che permetterà di vedere il cosmo in una stanza. Sono svariate le invenzioni presentante in questa edizione, della quale è inserito anche un resocontografico che evidenzia la grandezza delle opere. In scena l’uomoManiiche intelligenti che possono svitare dei tappi, come ‘SoftHand Pro’, creata dal centro Piaggio dell’Università di Pisa e dall’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), o ‘Hannes’, messa a punto dall’Iit e dal Centro protesi Inail di Budrio. Oppure esoscheletri collaborativi per uso industriale. Va in scena l’uomoallaRome, la rassegna dell’artigianato digitale ...

