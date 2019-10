Lazio-Atalanta | pari e spettacolo | Immobile firma il 3-3 nel recupero

Lazio-Atalanta 3-3 - Serie A : clamoroso pareggio all’Olimpico. La Dea si fa rimontare tre gol - decide la doppietta di Immobile : Incredibile pareggio allo Stadio Olimpico di Roma: Atalanta e Lazio hanno impattato per 3-3 nel match che ha aperto l’ottava giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. La Dea si è involata sul 3-0 grazie a tre gol segnati nel giro di 14 minuti nel cuore del primo tempo. I padroni di casa hanno accorciato le distanze a metà della ripresa con un micidiale uno-due e poi in pieno recupero è arrivato il sigillo di Immobile a completare una ...

VIDEO Lazio-Atalanta 3-3 - highlights - gol e sintesi della partita : clamorosa rimonta da 0-3 - spettacolare doppietta di Immobile : Atalanta e Lazio hanno pareggiato per 3-3 nell’anticipo dell’ottava giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Gli orobici sono volati sul 3-0 segnando tre gol nel cuore del primo tempo, la micidiale doppietta di Muriel e la rete di Gomez sembravano aver chiuso i conti e invece i biancocelesti hanno riaperto tutto nella ripresa con un incredibile uno-due nel giro di due minuti (rigore di Immobile e sigillo di Correa), poi nel finale ...

Anticipo serie A - Lazio-Atalanta 3-3 : 16.55 Gran rimonta della Lazio con l'Atalanta Solo ospiti nel primo tempo. Muriel fa doppietta al 23' (imbucata di Gosens) e al 28' (punizione laterale letta male dalla difesa e da Strakosha).Gomez mette il punto esclamativo al 38'sfruttando un velo del colombiano.Nella ripresa la Lazio deve scuotersi e comincia a impegnare Gollini. L'uno-due che riapre la gara in 60": al 69' rigore di Immobile (fallo di Palomino su di lui), al 70' Correa ...

Lazio-Atalanta 0-3 la diretta Doppio Muriel e Gomez : Dea show : Lazio e Atalanta aprono questo pomeriggio all'Olimpico il programma dell'8a giornata di Serie A nella sfida delle ore 15. I biancocelesti sono al momento sesti in classifica con 11 punti, e...

Lazio-Atalanta 0-2 la diretta Raddoppio di Muriel : Lazio e Atalanta aprono questo pomeriggio all'Olimpico il programma dell'8a giornata di Serie A nella sfida delle ore 15. I biancocelesti sono al momento sesti in classifica con 11 punti, e...

Lazio-Atalanta 0-0 la diretta Inzaghi sceglie Marusic e non Lazzari - Gasp rinuncia a Ilicic : Lazio e Atalanta aprono questo pomeriggio all'Olimpico il programma dell'8a giornata di Serie A nella sfida delle ore 15. I biancocelesti sono al momento sesti in classifica con 11 punti, e...

Probabili formazioni 8^ giornata : è già testa al campionato - si parte con Atalanta-Lazio : Probabili formazioni 8 giornata- Archiviata la pausa Nazionale, la Serie A è pronta a riaprire i battenti con l’8^ giornata di campionato. Aprirà le danze la sfida tra Lazio-Atalanta, con biancocelesti chiamati alla prova del nove dopo un ottimo inizio di stagione. Bergamaschi orfani di Zapata, out per un problema muscolare. Particolare attenzione anche alle […] L'articolo Probabili formazioni 8^ giornata: è già testa al campionato, ...

Lazio-Atalanta in diretta TV e in streaming : Il primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A si gioca nel primo pomeriggio a Roma: le informazioni e i link per seguirlo in diretta dalle 15

Lazio-Atalanta streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Lazio-Atalanta, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, ...

Lazio-Atalanta dà il via all’8a giornata di Serie A : live su Sky : Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A ritorna con le gare dell’ottava giornata e si apre con la sfida dell’Olimpico tra due formazioni che possono provare a puntare alla qualificazione alla Champions League: Lazio e Atalanta. Le emozioni in campo non dovrebbero mancare: entrambe le squadre, infatti, amano giocarsela per ottenere […] L'articolo Lazio-Atalanta dà il via all’8a giornata di Serie A: ...

Juve in fuga Inter insegue - clou Lazio-Atalanta : La Juve torna lepre e l'Inter non vuole abituarsi a inseguire. Dopo la qualificazione record azzurra agli Europei e prima del ritorno della Champions la serie A testa gli esiti della pausa. Sullo sfondo il carisma di Mihajlovic e la forma di Berardi spingono Bologna e Sassuolo a cercare di mettere i bastoni fra le ruote a Sarri e Conte. Ma il clou e' all'Olimpico con la sfida Lazio-Atalanta tra Immobile e Papu Gomez, che lascera' strascichi in ...

Probabili formazioni Lazio-Atalanta : ok Correa - dubbio Muriel : Probabili formazioni Lazio-Atalanta – Torna la Serie A e l’anticipo del sabato pomeriggio regala subito uno scontro ad alta classifica. Alle ore 15 la Lazio ospita allo stadio Olimpico l’Atalanta, per un match che solitamente offre gol e spettacolo in quantità. I biancocelesti di Simone Inzaghi cercano risposte importanti dopo una serie di risultati altalenanti: Correa e Milinkovic hanno smaltito i problemi fisici e ci ...

Lazio - conferenza Inzaghi : “le frasi di Lotito ci hanno motivato”. E sulla formazione contro l’Atalanta… : Correa e Milinkovic faranno rientro in campo con l’Atalanta. E’ questo ciò che si evince principalmente dalla parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa a Formello alla vigilia del match. Ecco le parole del tecnico della Lazio pronunciate ai giornalisti presenti: “inizia con l’Atalanta un ciclo di partite molto importanti, sicuramente più impegnativo. Ospiteremo un avversario scomodo, dovremo cercare di fare una ...

Primavera 1 - Lazio-Atalanta in diretta in Tv e streaming : Dove vedere Lazio Atalanta Primavera in Tv e streaming – Il Campionato Primavera 1 ha in programma la sfida tra Lazio e Atalanta, che si disputerà questo pomeriggio, a partire dalle ore 16. Si tratta di un incontro di alta classifica, con i bergamaschi che si trovano al primo posto e i biancocelesti che navigano […] L'articolo Primavera 1, Lazio-Atalanta in diretta in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...