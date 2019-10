Taylor Mega | A 15 anni ero bellissima | poi mi sono imbruttita da fare schifo

Giorgia Venturini diffida Taylor Mega - lei replica. Volano insulti - : Francesca Galici Dopo la querela di Alan Fiordelmondo è arrivata la diffida di Giorgia Venturini ma Taylor Mega sembra non curarsi delle azioni legali nei suoi confronti e si mostra incurante sui social Sembra destinato a non avere una fine imminente l'affair che ruota attorno a Taylor Mega. Dopo la denuncia da parte del fotografo Alan Fiordelmondo per le dichiarazioni dell'influencer durante una diretta Instagram è arrivata anche la ...

Taylor Mega e Giorgia Venturini in guerra - scatta la diffida : la reazione : Giorgia Venturini rivela di aver diffidato Taylor Mega a Pomeriggio 5: cosa sta succedendo Giorgia Venturini e Taylor Mega sono ormai in guerra! Le due si sono conosciute in occasione dell’Isola dei famosi, ma al momento non scorre buon sangue fra loro. Tutto è cominciato con una rivelazione di Giorgia su Taylor: secondo la prima, […] L'articolo Taylor Mega e Giorgia Venturini in guerra, scatta la diffida: la reazione proviene da ...

Taylor Mega - Giorgia Venturini a Pomeriggio Cinque : "L'ho diffidata. Si è esposta contro di me in maniera pesante" : Giorgia Venturini è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma in onda su Canale 5.La giornalista ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi, ha dichiarato di aver diffidato Taylor Mega dopo il loro confronto avvenuto a Live - Non è la D'Urso, il programma di prima serata sempre condotto da Barbara D'Urso.prosegui la letturaTaylor Mega, Giorgia Venturini a Pomeriggio Cinque: "L'ho diffidata. ...

Pomeriggio 5 - Giorgia Venturini annuncia : “Ho diffidato Taylor Mega” : Giorgia Venturini ha diffidato Taylor Mega: l’annuncio a Pomeriggio Cinque Giorgia Venturini, ospite del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, ha annunciato di aver diffidato l’influencer Taylor Mega. La giornalista non ha particolarmente apprezzato ciò che la fidanzata di Giorgia Caldarulo ha dichiarato sul suo profilo Instagram dopo essere stata ospite a Live Non è la d’Urso. Barbara, dopo essere stata al tuo ...

“Solo caz*ate!”. Giovanni Ciacci vuota il sacco : Taylor Mega demolita in diretta : In questi giorni non si parla che di lei, Taylor Mega sta monopolizzando l’attenzione dei media e degli amanti dei gossip. Dopo la querela rimediata, le accuse di portare costantemente una maschera per arrivare al successo e la presunta (se di unione mai si è trattato) con Giorgia Caldarulo, ecco che sulla biondissima influencer si abbatte un giudizio pesante. Non uno dei tanti che viene dalla rete ma da chi è ritenuto uno dei più importanti e ...

Taylor Mega - mai vista la sorella Jade? Sono una più bella (e bionda) dell’altra : Taylor Mega ormai la conoscono tutti. Dopo l’Isola dei Famosi e la comparsata all’ultimo Grande Fratello la bellissima e biondissima Taylor è stata spesso ospite dei salotti televisivi e oggi è considerata un’influencer. Meno nota ma altrettanto bellissima e biondissima è sua sorella Jade, come si faceva chiamare qualche tempo fa. L’avete mai vista? In realtà si chiama Giada e anche lei è una star di Instagram: conta oltre 448mila follower su ...

Giovanni Ciacci contro Taylor Mega a Vite da Copertina : “Verità zero” : Giovanni Ciacci si scaglia contro Taylor Mega a Vite da Copertina: ecco perché Taylor Mega è uno dei personaggi del mondo dello spettacoli più discussi del momento. L’influencer ed imprenditrice infatti sta facendo parlar di se’ per le sue relazioni amorose. Per questo motivo, Giovanni Ciacci ha voluto dire la sua durante Vite da Copertina. […] L'articolo Giovanni Ciacci contro Taylor Mega a Vite da Copertina: “Verità ...

Taylor Mega sbotta dopo la lite con Alan : “Fate pace col cervello!” : Alan Fiordelmondo: Taylor Mega perde la pazienza dopo la lite a Live Taylor Mega è una delle protagoniste indiscusse del mondo del gossip. La bionda influencer è stata accusata dal paparazzo Alan Fiordelmondo di aver iniziato una finta relazione lesbo con Giorgia Caldarulo soltanto per far parlare di sé. dopo aver discusso con il paparazzo a Live Non è la d’Urso, Taylor è tornata a parlare dell’argomento, perdendo la pazienza sui ...

Taylor Mega - la bomba : la confessione intima dell’influencer fa ammutolire tutti. Cosa ha fatto sapere : Taylor Mega è una nota influencer che è diventata famosa grazie alla sua relazione con Flavio Briatore. Oggi, però, Taylor Mega non è più la ex ragazza di. No, oggi lei è una influencer e una donna affermata che porta avanti con determinazione il suo progetto imprenditoriale. Bella, affascinante, sexy, disinibita e grande provocatrice. Ultimamente si parla moltissimo di lei per via del triangolo amoroso lei, Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte. ...

Aria di crisi tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo? Gli indizi : C'è un nuovo capitolo nella relazione tra Giorgia Caldarulo e Taylor Mega: le ragazze, entrambe molto social, da qualche ora non si seguono più su Instagram. Tra loro è finita o è solo una crisi passeggera? È finita tra Giorgia Caldarulo e Taylor Mega? Al momento non ci sono notizie a riguardo ma ci sono alcuni indizi che farebbero supporre che la loro liason sia davvero giunta al termine, nonostante i proclami d'amore social di pochi giorni ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo - il particolare salta subito all’occhio : “È finita” : Taylor Mega e Giorgia Caldarulo sono al centro del gossip in questi giorni. L’influencer e la ex corteggiatrice di UeD si frequentano da poco ma hanno già ufficializzato la loro relazione nel salotto tv di Barbara D’Urso. Lì hanno affrontato insieme Erica Piamonte (la ex della Mega che ha espresso tutto il suo disappunto per questo nuovo flirt) e nelle ultime ore hanno dovuto far fronte anche alle accuse di Alan Fiordelmondo, il paparazzo e ...

Taylor Mega : "Alan Fiordelmondo non è etero - invidioso del mio coming out". E lui la querela : Continua a far discutere la storia tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, con il paparazzo Alan Fiordelmondo sempre convinto che si tratta di love story fake, inventata per attirare l'attenzione dei media. Alan Fiordelmondo contro Giorgia Caldarulo: "Sei lesbica per interessi, la storia con Taylor Mega è finta" (video) Taylor Mega e Giorgia Caldarulo stanno davvero assieme? Il paparazzo Alan ...

Taylor Mega - poco e niente addosso davanti allo specchio : si vede tutto! : Sono giorni di fuoco per Taylor Mega. L’influencer è finita nel mirino del gossip perché accusata di avere una relazione finta con Giorgia Calderulo. Studiata a tavolino solo per avere visibilità. Ne è convinto Alan Fiordelmondo, il paparazzo e opinionista di Barbara d’Urso che per primo ha messo in dubbio la storia tra le due. Fiordemondo ha detto anche di essere in possesso di prove. Alla luce di queste dichiarazioni, nelle scorse ore Taylor ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Un dettaglio non sfugge : Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Un dettaglio non passa inosservato Fino a pochi giorni fa, Taylor Mega e la sua fidanzata Giorgia Caldarulo apparivano felici e serene. Le due ragazze sembravano incuranti di tutte le chiacchiere che si erano create intorno alla loro relazione. In molti infatti le hanno accusate di fingere […] L'articolo Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Un dettaglio non sfugge proviene da ...