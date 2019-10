Evasione | nel taglio alle detrazioni il vero aumento delle tasse E così si incentivano i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Come vuole la migliore tradizione degli ultimi 30 anni, anche quest’anno la legge finanziaria andrà a contenere aumenti die imposte. La pressione fiscale è sempre stata lo strumento di governo prediletto della sinistra, perché consente di rastrellare quante più risorse possibili da re-distribuire in assistenza e perché, usata come arma impropria nei confronti dei più abbienti, soddisfa la pulsione ideologica per la quale la ricchezza va punita; anche i ricchi piangano, secondo la vulgata della parte più ideologizzata. Pertanto non sorprende che l’anza tra un Pd più appiattito a sinistra e i populisti del reddito di cittadinanza, in barbanumerose dichiarazioni circa il carico fiscale troppo alto, partorisca nella pratica incrementi di. Pensando probabilmente che i cittadini siano stupidi, alcuni incrementi sono mascherati da riduzione, il che ...

