Pensioni Quota 100 | salta la rimodulazione delle finestre d' uscita

Pensioni - cosa ci sarà dopo quota 100 : La misura andrà ad esaurimento a fine 2021. Italia Viva spinge per rendere strutturale l'Ape sociale, ma il rischio dietro...

Pensioni flessibili - la Quota 100 confermata per evitare nuovi esodati : La preoccupazione dell'esecutivo verso la possibile creazione di nuovi esodati ha determinato la conferma delle Pensioni anticipate tramite Quota 100 nel loro meccanismo di funzionamento attuale. È questa la sintesi dell'acceso dibattito che ha preso corpo all'interno della maggioranza nelle scorse settimane e che sembra essersi inasprito durante gli ultimi giorni. Un confronto al quale ha messo la parola fine il Premier Giuseppe Conte, ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - nessuna rimodulazione finestre 2020 : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nessuna rimodulazione finestre 2020 Pensioni ultime notizie: Quota 100 non subirà alcuna modifica nel 2020, nemmeno riguardo la rimodulazione delle finestre d’uscita, ovvero l’ipotesi del ricorso all’unica uscita per i lavoratori privati e pubblici. Il governo dovrà però lavorare velocemente su come rimpiazzare Quota 100 quando questa misura arriverà al termine naturale, ovvero il 31 dicembre 2021. ...

Pensioni 2020 : Quota 100 invariata - ma i sindacati sono indignati sulle rivalutazioni : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 17 ottobre 2019 vedono emergere importanti aggiornamenti dal governo circa la prosecuzione della sperimentazione Quota 100 ed il riavvio degli adeguamenti degli assegni. Due temi chiave che sono stati sottolineati dalla stessa maggioranza, ma che non sono risultati esenti da critiche. Le parti sociali hanno infatti puntato il dito contro i provvedimenti, ritenuti insufficienti per garantire una vera ...

Pensioni 2019 - rinuncia detrazione e aliquota maggiore : domanda e istruzioni Inps : Pensioni 2019: novità sulla rinuncia detrazione e aliquota maggiore. istruzioni Come noto, così come i lavoratori subordinati, anche i pensionati sono soggetti mensilmente all’applicazione dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) sui redditi percepiti. Si tratta di un’imposta indiretta che colpisce anche le prestazioni previdenziali. Si articola a scaglioni di reddito ed è progressiva. In pratica, l’aliquota Irpef aumenta ...

Pensioni : Speranza - ‘quota 100? toglierla avrebbe creato altri esodati’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Perché non abbiamo tolto quota 100? Non per non disturbare la Lega.. la Lega l’abbiamo disturbata facendo questo governo. Il punto non è questo ma è che ci sono tane persone che stanno andando in pensione e lo hanno pianificato grazie a quota 100. Non può cambiare legge così ogni anno, altrimenti provochi altri esodati. Mantenerla credo sia stato un fatto di credibilità dello Stato”. Lo ...

Pensioni Quota 100 : proposta uscita anticipata di 3 anni - ma con taglio assegno del 15% : Le ipotesi di riforma delle Pensioni anticipate con Quota 100 passano da un solo unico coro: maggiore flessibilità in uscita. Andare in pensione qualche anno prima, rispetto alle Pensioni a Quota 100 che hanno beneficiato di importanti risorse del bilancio statale, potrebbe significare dover pagare di tasca propria, con una riduzione dell'assegno mensile. Percentuali che, come per l'Opzione donna, sarebbero di un minimo del 15 per cento per ...

Pensioni ultime notizie : Quota 103 al posto di Quota 100 - piano Brambilla : Pensioni ultime notizie: Quota 103 al posto di Quota 100, piano Brambilla Sulle Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Alberto Brambilla, esperto sul tema previdenza e consigliere economico del Governo, rilasciate al Corriere durante un’intervista e che hanno come argomento principale Quota 100, e i problemi e le conseguenze determinati da questa nuova misura di pensione anticipata. Pensioni ultime notizie: Quota 100, ...

Manovra 2020 e Pensioni - Conte : «Quota 100 resta». Italia Viva : «No barricate - ma si rischia il burrone» : Renzi: «Misura iniqua». Marattin: «Nessuna barricata, ma così rischiamo di finire nel burrone». Congelata la tassa sulle sim ricaricabili. I renziani chiedono che l’abbassamento della soglia sia legato all’azzeramento delle commissioni sulle carte

Quota 100 - arriva l’ufficialità : l’anticipo Pensionistico rimane ma verrà rivisto : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che la Quota 100 resterà, anche se sono allo studio alcune ipotesi di revisione della misura. L'anticipo pensionistico potrebbe comunque subire qualche variazione, come quella riguardante la modifica delle finestre di uscita: "Ma niente è ancora stato deciso".Continua a leggere

Pensioni : Quota 103 - Brambilla propone l'uscita a partire dai 64 anni di età : Per evitare lo scalone previsto dopo la sperimentazione di Quota 100, si potrebbe lasciare l'attività lavorativa a partire dai 64 anni di età anagrafica unitamente ai 39 anni di versamenti contributivi. E' il succo dell'ultima proposta lanciata dall'esperto di previdenza molto vicino alla Lega, Alberto Brambilla. Quota 100 fino al 2021, si pensa ad un nuovo strumento di flessibilità Si tratta di un'alternativa al meccanismo di Quota 100, la ...

Pensioni 2020 - è rissa sulla Quota 100 : per Di Maio 'Renzi vuole tornare alla Fornero' : Torna ad acuirsi lo scontro interno alla maggioranza in merito alla riforma del settore previdenziale ed alla Quota 100. Già negli scorsi giorni era diventata evidente la distanza tra le diverse anime del nuovo governo giallo-rosso sulla delicata questione Pensionistica, al momento si attende quindi di vedere in che modo potrà sbloccarsi la situazione, stante che il tempo stringe e la nuova legge di bilancio 2020 non può attendere oltre. Di Maio ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - Catalfo (MdL) su quota 100 : 'No a revisione finestre' : Prosegue la discussione politica sulle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100, dopo che negli ultimi giorni si è diffusa l'ipotesi di una stretta rispetto ai criteri di ingresso nell'Inps. A risultare potenzialmente coinvolti non sono in realtà i requisiti anagrafici e contributivi, visto che anche nel 2020 e 2021 la quiescenza potrà essere ottenuta a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti. Questa volta ad essere ...

Pensioni : Bellanova - ‘quota 100 per pochi - serve riforma seria’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Quota100 è una misura a tempo e per pochi, che non considera i lavori usuranti, discrimina i lavoratori e toglie risorse a migliaia di giovani e famiglie. Abbiamo sì bisogno di una riforma Pensionistica ma seria, strutturale, che non gravi sulle spalle dei nostri”. Lo scrive il ministro Teresa Bellanova di Italia Viva su twitter. L'articolo Pensioni: Bellanova, ‘quota 100 per pochi, ...