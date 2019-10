Brexit | accordo raggiunto con l' UE Juncker | Intesa equa ed equilibrata

Fonte : blogo

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il Presidente uscente della Commissione Europea Jean-Claudeha annunciato che è statol'con il Regno Unito sulla. Su Twitter ha scritto: "Dove c'è la volontà, c'è l'e noi ce l'abbiamo! È un'edper l'UE e per il Regno Unito ed è la testimonianza del nostro impegno nel trovare le soluzioni. Spero che la Commissione Europea approvi l'"Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9— Jean-Claude(@EU) October 17, 2019 Il Premier britannico Boris Johnson ha subito replicato:"Abbiamo un nuovo grandeche riprende il controllo: ora il Parlamento dovrebbe concludere lasabato, così possiamo passare ...

matteosalvinimi : Complimenti al premier @BorisJohnson e al popolo britannico per l’accordo raggiunto sulla Brexit. A Londra, a diff… - matteorenzi : L’accordo sulla #Brexit segna un momento storico della vita europea. Per i cittadini europei sarà molto triste, per… - you_trend : ?? #BREAKING: Juncker annuncia il raggiungimento di un accordo fra UE e Gran Bretagna sulla #Brexit -