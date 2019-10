Fonte : romadailynews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma – Il Presidente della IV Sezione Lavoro delladidi Roma, Alessandro Nunziata, in riforma della decisione di I grado del Tribunale di Velletri hato l’a rivalutare la posizione contributiva di 4 lavoratori esposti addeldi. I lavoratori, difesi dall’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale, sono stati esposti adin concentrazione superiore alle 100 ff/ll, nella media delle otto ore lavorative e quindi hanno diritto al riconoscimento dei benefici contributivi. “E’ paradossale che per applicare una legge dello Stato che riconosce ai lavoratori esposti adil diritto alle maggiorazioni contributive utili per il prepensionamento e per l’adeguamento delle prestazioni, occorra sempre rivolgersi alle aule giudiziarie e comunque la sentenza di un ...

romadailynews : Amianto al Tubettificio Europeo di #Anzio: Corte Appello condanna Inps a risarcimento… -