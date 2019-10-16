romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-10-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Firenze-Incisa - Coda A1 Bologna-Roma Coda tra Firenze Impruneta e Incisa - Reggello per traffico intenso -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 16-10-2019 ore 16:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 16:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 19 : 00 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA MAGLIANA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA, FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ABBIAMO INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 18 : 30 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA MAGLIANA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA, FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ABBIAMO INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 18 : 00 : È STATA RIAPERTA AL Traffico DA POCO MENO DI UN’ORA LA VIA CASSIA DOPO IL GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE ERA RIMASTO COINVOLTO UN AUTOBUS, AVVENUTO STAMANI TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIA SAN GODENZO. ABBIAMO ANCORA Traffico INTENSO E RIPERCUSSIONI UN PO’ SU TUTTO IL QUADRANTE NORD. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 17 : 30 : È STATA RIAPERTA AL Traffico LA VIA CASSIA DOPO IL GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE ERA RIMASTO COINVOLTO UN AUTOBUS, AVVENUTO STAMANI TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIA SAN GODENZO. ABBIAMO ANCORA Traffico INTENSO E RIPERCUSSIONI UN PO’ SU TUTTO IL QUADRANTE NORD. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. CODE ANCHE ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 17 : 00 : CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO STAMANI SULLA VIA CASSIA. LA STRADA RESTA CHIUSA TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIA SAN GODENZO. CI SONO RIPERCUSSIONI PER IL Traffico IN TUTTA LA ZONA CON CODE IN VIA ORIOLO RomaNO, VIA DEI DUE PONTI E IN VIA SAN GODENZO. SULLA VIA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA SINO AL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 16 : 30 : CI SONO ANCORA DIFFICOLTà NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO STAMANI SULLA VIA CASSIA. LA STRADA RESTA CHIUSA TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIA SAN GODENZO. CI SONO RIPERCUSSIONI PER IL Traffico IN TUTTA LA ZONA CON CODE IN VIA ORIOLO RomaNO, VIA DEI DUE PONTI E IN VIA SAN GODENZO. SULLA VIA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA SINO AL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE CODE NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 15 : 30 : CI SONO ANCORA DIFFICOLTà NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO STAMANI SULLA VIA CASSIA. LA STRADA RESTA CHIUSA TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIA SAN GODENZO. CI SONO RIPERCUSSIONI PER IL Traffico IN TUTTA LA ZONA CON CODE IN VIA ORIOLO RomaNO, VIA DEI DUE PONTI E IN VIA SAN GODENZO. SULLA VIA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA SINO AL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE CODE NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 14 : 30 : CHIUSA TEMPORANEAMENTE, LA VIA CASSIA, PER INCIDENTE TRA VIA SAN GODENZO E VIA ORIOLO RomaNO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE PINO PASCALI, IN DIREZIONE VIA PRENESTINA. INCIDENTE E CODE ANCHE LUNGO VIA PORTUENSE, IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL TRULLO A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CORVIALE. INCOLONNAMENTI PER ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 13 : 30 : CHIUSA TEMPORANEAMENTE, LA VIA CASSIA, PER INCIDENTE TRA VIA SAN GODENZO E VIA ORIOLO RomaNO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE PINO PASCALI, IN DIREZIONE VIA PRENESTINA. INCIDENTE E CODE ANCHE LUNGO VIA PORTUENSE, IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL TRULLO A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CORVIALE. INCOLONNAMENTI PER ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 12 : 30 : a Roma nord incidente sulla via cassia in prossimità di via massarosa: ci sono lunghe code a partire da la giustiniana verso corso francia, con ripercussioni per la circolazione anche in via dei due ponti trafficata a partire da via della crescenza. iNCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST FRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON L’A24 Roma TERAMO. rallentamenti e code su Via ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 11 : 30 : a Roma nord incidente sulla via cassia in prossimità di via massarosa: ci sono lunghe code a partire da la giustiniana verso corso francia, con ripercussioni per la circolazione anche in via dei due ponti trafficata a partire da via della crescenza. iNCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST FRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON L’A24 Roma TERAMO. rallentamenti e code su Via ...
Ragusa - protesta commercianti via Roma : apertura al Traffico veicolare è la soluzione? : Ragusa la protesta dei commercianti di via Roma. Ma l’apertura al traffico veicolare è la soluzione? I commenti di Confcommercio, di M5 e di Pd
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 09 : 30 : a Roma nord incidente sulla via cassia in prossimità di via massarosa: ci sono lunghe code a partire da la giustiniana verso corso francia. code per incidente anche SULLA VIA ARDEATINA dalla cecchicgnola A VIA DI VIGNA MURATA veRSO IL CENTRO. IN VATICANO, UDIENZA GENERALE DEL MERCOLEDÌ: LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE nell’area adiacente piazza san pietro. rimaniamo in zona: ricordiamo la chiusura di VIA SAN PIO X, per ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 09 : 00 : ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, INCOLONNAMENTI PER Traffico ED INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL GRA IN USCITA DALLA CITTà. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DA VIA NOMENTANA A CORSO DI FRANCIA; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DELLE VALLIA AL BIVIO PER L’A24 ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 08 : 30 : ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, INCOLONNAMENTI PER Traffico ED INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL GRA IN USCITA DALLA CITTà. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DA VIA NOMENTANA A CORSO DI FRANCIA; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DELLE VALLIA AL BIVIO PER L’A24 ...