Lucia Ascione a Blogo | Bel Tempo Si Spera ha le poltrone magiche | da noi non c' è

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) "Non credo che la gente abbia bisogno di sapere da me come si chiama l'uomo della mia vita, quante stanze ha la mia casa o cosa mi piace fare nellibero. Credo che la gente abbia capito che io sono quella che parla in tv. Quella che a volte si commuove. Quella che ha fatto fatica in un momento di grande difficoltà per la sua salute. Ma che non ha vergogna di mostrarsi nelle sue fragilità. Io sono una di loro, sono una persona normale. Non ho aspirazione a diventare altro".è una "reginetta" del mattino televisivo: da ormai sei anni è alla conduzione di BelSi, il programma mattutino di Tv2000 (ma è la padrona di casa di quella fascia da un decennio). Il suo successo è tangibile, ma lei rimane con i piedi per terra: "Sono un'artigiana, non una reginetta", dice.Dalle provette dei laboratori, ormai più di vent'anni fa, è passata al mondo della ...

