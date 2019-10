Amadeus | pausa dopo Festival di Sanremo 2020 | Ora o mai più slitta

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 16 ottobre 2019), Ora o mai piùall’autunnosu Rai170è impegnato in questi mesi a realizzare undiall’altezza del grande traguardo raggiunto, ovvero la settantesima edizione. E vediamo il conduttore anche in un’altra trasmissione di successo: Soliti Ignoti – Il ritorno, ogni sera alle 20:35 su Rai1. Ma che fine ha fatto invece lo show Ora o mai più? Come ha anticipato Tvblog, il programma del sabato sera (che l’anno scorso ha sfidato con discreti risultati Auditel C’è posta per te, ndr) non tornerà in primavera come era stato anticipato, ma si prenderà una lungae tornerà nell’autunno delsempre su Rai1, forse per permettere addi concentrarsi solo sue lavorare poi a un’altra grande edizione del talent musicale che, tra i fan e non solo, è già diventato cult. ...