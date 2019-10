Manovra | Zingaretti | “Soddisfatti | ci sono misure che volevamo | nonostante debiti del

Rebus Manovra - ritocchi Iva o stretta sugli sconti fiscali. Zingaretti : «Per investimenti verdi 50 miliardi» : Rebus Manovra nell'anti-vigilia del Cdm per l'aggiornamento del Def. L'asticella del deficit varia tra 2,1 e 2,2%, con il sogno 2,3, cioè tra 11 e 13 miliardi di...

Manovra - tra i collegati famiglia e banca pubblica Zingaretti : «Per investimenti verdi 50 miliardi» : «Vogliamo stanziare 50 miliardi di euro per i prossimi 15 anni per investimenti nell'economia verde, per favorire la riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici e privati,...

Manovra : Zingaretti - dovremo pagare i debiti di Salvini : "Ricostruire fiducia nel Paese. Aprire una nuova stagione di sviluppo per offrire opportunità alle imprese e dare soldi e lavoro a chi non ne ha, o non ne ha a sufficienza. Con la prossima legge di bilancio bisognerà pagare i debiti fatti da Salvini e iniziare a costruire l'Italia del futuro. Un'Italia più giusta, con maggiori investimenti nella sanità, nella scuola pubblica, negli asili nido. Bisogna alzare gli stipendi a partire ...

Nicola Zingaretti : "Con la Manovra pagheremo i debiti fatti da Salvini. Sì ad aumento stipendi e green economy" : Alzare gli stipendi, ridurre le tasse sul lavoro, combattere l’evasione fiscale e “dare soldi e lavoro a chi non ne ha”. La manovra economica che il governo M5s-Pd si appresta a perfezionare, per Nicola Zingaretti dovrà avere queste priorità. Non solo: “Con la prossima legge di bilancio bisognerà pagare i debiti fatti da Salvini e iniziare a costruire l’Italia del futuro”, scrive in ...

Governo - diretta. Zingaretti : «Ok a Conte premier - sconfiggere la paura con la speranza». Berlusconi : governo nato da Manovra di palazzo : governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta. Zingaretti : «Ok a Conte premier - sconfiggere la paura con la speranza». Berlusconi : governo nato da Manovra di palazzo : governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Massimo Cacciari demolisce l'asse M5s-Pd : "Manovra indecente e Nicola Zingaretti non è un leader" : "E' una manovra indecente" l'accordo tra Movimento 5 stelle e Pd. Massimo Cacciari, in una intervista a Il Giorno stronca l'asse tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio: "Trovo surreale che, dopo aver sparato a palle incatenate per anni, essersi insultati, essersene dette di tutti i colori, adesso Pd