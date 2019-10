La difesa della diversità è diventata paranoica e vede offese ovunque

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Marco Gervasoni Definirsi in base alle scelte sessuali o ai dati biologici? Un regresso, dice Douglas Murray S iete neri ma sostenitori di Trump? Vi chiameranno black face, finti neri, zio Tom. Siete donne ed elettrici o peggio leader di partiti conservatori o sovranisti? Sarete considerate nemiche delle battaglie per «rompere il tetto di cristallo», se non proprio fasciste da rapare a zero. Siete infine omosessuali e non di sinistra? Sarete giudicati omofobi. Sembra uno scenario alla Achille Campanile ma è ormai la realtà quotidiana negli Usa e nel Regno Unito, come vediamo dal viaggio ideale compiutovi da Douglas Murray nel suo ultimo libro (The Madness of Crowds. Gender, Identity, Morality, Bloomsbury Publishing) Murray, neanche quarantenne, saggista e contributore del settimanale inglese Spectator e del Wall Street Journal è una delle teste d'uovoConservative ...

