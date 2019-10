Manovra nel caos : scontro tra M5S e Pd su taglio cuneo e Quota 100.? Tre miliardi in più di coperture. Cdm slitta a domani : A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno scontro durissimo tra Pd e M5s, con Iv pronta a metterci il carico, fa tornare in bilico la «quasi intesa» sulla legge di bilancio...

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Il «bazooka» Fed : ?al via acquisti di Treasury per 60 miliardi al mese e iniezioni di liquidità : La Federal Reserve inizierà ad acquistare 60 miliardi di dollari di Treasury al mese a partire dal 15 ottobre. Gli acquisti proseguiranno fino al secondo trimestre del 2020 per mantenere un livello di riserve sopra quello degli inizi del settembre 2019

Salta l'assegno unico per i figli in manovra. Caccia a 7 miliardi da lotta evasione : sTretta sulle pompe bianche : L’ufficialità la dà il viceministro dell’Economia in quota dem Antonio Misiani nell’aula del Senato, al termine della discussione generale sull’aggiornamento al Def: l’assegno unico per i figli “non riusciremo ad affrontarlo in questa legge di bilancio”. Non si farà perché non ci sono i soldi e questo è uno dei tratti che deve scontare una manovra prosciugata dal conto ...

I?servizi del Trentino ai prezzi della Lombardia : ?così l’Italia risparmierebbe 66 miliardi : È quanto emerge dall'analisi sulla spesa pubblica locale dell’ufficio studi di Confcommercio - basata sugli ultimi dati disponibili del 2016 -che mette in relazione la qualità dei servizi offerti ai cittadini con i costi

Rete Disarmo contro l’acquisto degli F-35 statunitensi : “PoTremmo risparmiare almeno 10 miliardi” : Mentre la questione dell'acquisto degli F-35 statunitensi continua ad essere un punto interrogativo, la Rete italiana per il Disarmo chiede al governo di fare chiarezza. Il suo coordinatore, Francesco Vignarca, ha raccontato a Fanpage.it come, uscendo dal piano di acquisizione dei caccia, si potrebbero risparmiare subito 10 miliardi da investire in welfare, sanità e lavoro.Continua a leggere

Clima - Gentiloni : “La commissione Ue vuole investire olTre mille miliardi sull’ambiente”. Asvis : “Serve legge su sviluppo sostenibile” : L’obiettivo della nuova commissione europea è “mettere in campo oltre mille miliardi di investimenti in sostenibilità ambientale“. L’annuncio arriva dal commissario italiano agli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un videomessaggio alla presentazione del rapporto Asvis 2019 che analizza l’andamento dell’Italia rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. La commissione punterà ad “integrare ...

Dazi Usa per 7 - 5 miliardi : il made in Italy Trema per la stangata - Trump esulta : L'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) ha emesso una sentenza che potrebbe rivelarsi devastante per il made in Italy. A partire dal 18 ottobre gli Stati Uniti potranno applicare Dazi per 7,5 miliardi di dollari sulle esportazioni europee. I settori coinvolti vanno da quello aereo a quello agroalimentare. Colpito soprattutto il settore agroalimentare: l'Ue spera in un dialogo Donald Trump esulta per quella che definisce una vittoria da 7 ...

Pensioni - per quota 100 adesioni al ralenti ma la spesa vola olTre 300 miliardi : Tra il 2021 e il 2022, ovvero al termine della sperimentazione in corso che consente pensionamenti anticipati con 62 anni e 38 di contributi minimi, la spesa per Pensioni passerà da 295,5 miliardi a 304 miliardi (15,9% del Pil)

5G - e se l'Italia seguisse Pompeo? A rischio olTre 10 miliardi di euro : Washington insiste con l'Italia per bloccare Huawei sul 5G. Ma i ritardi o addirittura un ban derivanti dal golden power avrebbero costi elevati che il Position Paper di EY quantifica in miliardi di euro Segui su affaritaliani.it

