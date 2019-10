Golf | PGA Tour 2020 | Lanto Griffin si impone allo Houston Open davanti a Scott Harrington

Golf - PGA Tour 2020 : round stellare di Lanto Griffin. L’americano vola al comando dello Houston Open : Lo Houston Open (montepremi 7,5 milioni di dollari) tira un sospiro di sollievo e si rimette in pari con le giornate chiudendo senza intoppi parte del secondo round e tutta la terza tornata. Al termine del sabato texano le kermesse del PGA Tour che si tiene sul percorso par 72 del Golf Club of Houston di Humble (Texas, Stati Uniti) vede al comando Lanto Griffin. Lo statunitense guida la leaderboard con lo score di -11 (205 colpi) e vanta una ...

Golf - PGA Tour 2020 : Peter Malnati al comando dello Houston Open al termine della seconda giornata : Le cattive condizioni climatiche non lasciano scampo al secondo round dello Houston Open (montepremi 7,5 milioni di dollari). La kermesse del PGA Tour che si tiene sul percorso par 72 del Golf Club of Houston di Humble (Texas, Stati Uniti) vede al comando di una classifica più che provvisoria Peter Malnati. Lo statunitense guida la leaderboard con lo score di -10 (134 colpi) ed è uno dei pochi ad aver terminato senza intoppi la seconda ...

Golf - PGA Tour 2019 : Austin Cook e Talor Cooch appaiati in testa dopo il primo giro dello Houston Open : La prima giornata dello Houston Open 2019 di Golf si è chiusa con una coppia di americani al comando. Austin Cook e Talor Gooch hanno terminato il proprio round di giovedì con uno score di 64 colpi e otto sotto al par e hanno preso il comando del torneo sul campo par 72 del Golf Club of Houston. In particolar modo risalta un dato statistico riguardo al primo giro di Cook, in quanto il ventottenne dell’Arkansas è tornato alla clubhouse dopo ...

Golf - PGA Tour 2020 : Henrik Stenson e Keegan Bradley tra i protagonisti dello Houston Open : Mentre a Roma sarà in pieno svolgimento l’Open d’Italia, non resterà fermo il PGA Tour, già virtualmente entrato nella sua stagione 2019-2020 da qualche settimana. Si gioca, infatti, lo Houston Open, torneo nato nel 1946 e che vanta nell’elenco dei vincitori Bobby Locke, Arnold Palmer (due volte), Gary Player, David Duval, Vijay Singh (tre volte), Adam Scott, Paul Casey, Phil Mickelson e, l’anno scorso, Ian ...

Golf - PGA Tour 2019 : Kevin Na vince col brivido lo Shriners Hospital for Children Open - battuto Cantlay alle buche di spareggio : Si è concluso nella notte, a Las Vegas, lo Shriners Hospital for Children Open, ma senza un finale scontato. La vittoria di Kevin Na, infatti, da scontata con numerosi colpi di vantaggio diventa un gioco col fuoco, dal momento che si ritrova a -23 insieme a Patrick Cantlay e costretto alle buche di spareggio. Per sua fortuna, nella sfida tra californiani (Na lo è dall’età di otto anni, da quando si è trasferito con la famiglia dalla Corea ...

Golf - PGA Tour 2019 : Kevin Na si porta in testa allo Shriners Hospitals for Children Open girando in 61 colpi ma Cantlay non molla : Si era previsto che in buone condizioni meteorologiche il TPC Summerlin di Las Vegas potesse essere un campo attaccabile, ma nessuno avrebbe mai immaginato score di questa portata. Lo Shriners Hospitals for Children Open 2019 sta mostrando punteggi record con il coreano naturalizzato americano Kevin Na che ha chiuso in testa il terzo giro con un -22 complessivo derivato da due giri consecutivi stellari in 62 ieri e 61 oggi. Il trentaseienne di ...

Golf - PGA Tour 2020 : Stuard - Cantlay - Glover e Na appaiati in testa nello Shriners Hospitals for Children Open : I Golfisti del PGA Tour continuano la nuova stagione con lo Shriners Hospitals for Children Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge dal 1983 in Nevada sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas. Al termine dei primi due round la classifica è davvero cortissima con 34 protagonisti racchiusi in soli 5 colpi. Al comando con il punteggio di -12 (130 colpi) troviamo gli americani Patrick Cantlay, Lucas Glover, ...

Golf - PGA Tour 2020 : Nick Taylor guida la leaderboard dello Shriners Hospitals for Children Open dopo il primo round : Il PGA Tour continua la sua marcia con lo Shriners Hospitals for Children Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge dal 1983 in Nevada sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas. Al termine del primo round troviamo al comando Nick Taylor. Il canadese guida la classifica con lo score di -8 (63 colpi) e vanta una lunghezza di margine sull’americano Brian Harman. Completano il podio momentaneo con il ...

Golf - PGA Tour 2019 : si vola a Las Vegas per il Shriners Hospitals for Children Open. Esordisce Brooks Koepka : Dopo la toccante vittoria di Cameron Champ domenica al Safeway Open, dedicata al nonno malato, il PGA Tour si reca a Las Vegas per il Shriners Hospitals for Children Open 2019 che si gioca sul TPC Summerlin. Il Campo. Il TPC Summerlin è un par 71 lungo 7.255 yard e nelle recenti stagioni è stato spesso tra i tornei con la media score più bassa di tutto l’anno. Nonostante ciò, le condizioni possono risultare abbastanza ventose da queste ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ vince al fotofinish il Safeway Open per il nonno malato di cancro. Molinari chiude 23esimo : Lo statunitense Cameron Champ si è laureato campione del Safeway Open 2019 di Golf. Con il corto putt per il birdie imbucato alla 18 il bombardiere a stelle e strisce è sceso a -18 per il torneo riuscendo ad avere la meglio di un colpo sul canadese Adam Hadwin; il successo molto sentito e arrivato in lacrime è stato dedicato al nonno Mack che lo ha portato per primo su un campo da Golf e ora sta lottando contro il cancro in ospedale. Sul ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ vola in testa al Safeway Open dopo tre giri - 22° Francesco Molinari : Spicca letteralmente il volo Cameron Champ nel terzo giro del Safeway Open di Napa, in California. Il nativo di Sacramento approfitta di una giornata non felicissima di molti suoi avversari (primo fra tutti Bryson DeChambeau, 15° dopo aver preso la testa ieri), trovandosi al comando a -14 con una grande costanza, che finora lo sta premiando con i tre giri chiusi in 67, 68 e 67 colpi. Champ vuole la seconda vittoria sul PGA Tour, dopo quella al ...

Golf - PGA Tour 2020 : gran secondo round di Bryson DeChambeau. L’americano guida il Safeway Open - buon 10° Francesco Molinari : Il fine settimana del PGA Tour continua senza interruzioni. I protagonisti del circuito più ricco sono impegnati nel Safeway Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti). Quando si sono conclusi i primi due round troviamo al comando Bryson DeChambeau. L’americano guida la leaderboard con il punteggio di -12 (132 colpi) grazie ad un superbo ...

Golf - PGA Tour 2020 : Adam Scott ed Andew Landry appaiati in testa nel Safeway Open. Ottimo terzo Francesco Molinari : La nuova stagione del PGA Tour continua il suo percorso con il Safeway Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo al comando la coppia composta dall’australiano Adam Scott e dall’americano Andrew Landry. Entrambi hanno completato il primo round con il punteggio di -7 (65 colpi), e vantano una ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari al via del Safeway Open. Field di buona caratura con Mickelson e Thomas : Il PGA Tour passa sulla West Coast dove questo weekend si disputerà il Safeway Open 2019, sul North Course del Silverado Resort di Napa, in California. Probabilmente questo evento è il più importante tra i tornei autunnali americani, anche grazie al cospicuo investimento di Safeway, e nonostante in Europa si svolgerà il celebre Alfred Dunhill Links Championship, il Field di questo torneo sarà molto succulento, soprattutto se rapportato con le ...