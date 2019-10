Chiara Ferragni fuma il narghilé ma qualcosa va storto | Fedez non perdona

Chiara Ferragni e il compleanno di Fedez : vacanza in Oman con gli amici : Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni, compleanno hot di Fedez. La foto nudi a letto fa il giro del web. Il 15 ottobre il rapper milanese compirà 30 anni e per festeggiare l’evento, è volato con la mogliettina e un gruppo di amici in Oman. Chiara Ferragni e Fedez stanno documentando con foto e video sulle stories di Instagram le loro prime ore di vacanza. Ma c’è uno scatto che non è passato inosservato. Nell’immagine ...

Chiara Ferragni - la tenera foto di Leone sul terrazzo di casa. Ma i fan s'infuriano : «Ti sei dimenticata...» : Chiara Ferragni, la tenera foto di Leone sul terrazzo di casa. Ma i fan s'infuriano: «Ti sei dimenticata...». L'influencer più famosa del mondo ha postato sul suo...

Chiara Ferragni dove tutto ebbe inizio : «Quella sparisce nel giro di sei mesi» : «Quella sparisce nel giro di sei mesi». Così dicevano di lei dieci anni fa. Ma non avevano fatto bene i conti. Perché "quella" è nientemeno che Chiara...

Influencer - arriva in Italia il corso di laurea per diventare Chiara Ferragni : Studiare per diventare come Chiara Ferragni. L'università eCampus è il primo ateneo in Italia a proporre una laurea per Influencer all'interno del dipartimento di scienze della comunicazione: tre anni di studi e tanti esami da sostenere per cercare di diventare la prossima star del web e dei social network. Non basta un telefono e qualche selfie, il lavoro degli Influencer è più ampio e ramificato per cui non è ...

Chiara Ferragni posa con la mamma - i fan restano spiazzati : Dopo aver presentato alla 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia il suo film biopic dal titolo Unposted, la web influencer Chiara Ferragni ha sorpreso i fan pubblicando uno scatto speciale, poco prima di uscire per raggiungere una sfilata-evento. In occasione dell'attesa ode al collant - l'evento Calzedonia Leg Show tenutosi per la sua seconda edizione consecutiva a Verona - la Ferragni ha trascorso una serata insieme alla madre, ...

Fedez a Chiara Ferragni : “Visto che sei ubriaca prova a dire : appallottolamelo” : Una serata divertente in casa Lucia-Ferragni. Almeno per Fedez, che vedendo la moglie un po’ alticcia ha scherzato con lei, pubblicando tutto in una Instagram story. E la bionda influencer? Ha risposto bene alla provocazione del marito ma lui non si è arreso e ha continuato a metterla in difficoltà tanto che alla fine lei si è spazientita e non si è risparmiata nel fare il dito medio al rapper. Dopo il siparietto i due sono andati a cena ...

Chiara Ferragni ubriaca. Fedez scherza con la moglie e lei gli mostra il dito medio : Fedez è tornato sui social e, insieme a lui, le divertenti stories con la moglie Chiara Ferragni. Questa volta la coppia ha condiviso con i fan un momento goliardico della cena di ieri durante la quale, forse un po’ alticcia, la influencer non ha risparmiato una serie di gesti eloquenti nei confronti del marito. “Visto che sei ubriaca, prova a dire: appallottolamelo”, ha iniziato a chiedere Fedez alla Ferragni, che non si è lasciata cogliere ...