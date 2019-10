Rugby | Mondiali 2019 | calendario domenica 13 ottobre Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Dopo le tre partite di oggi, si chiude domani,13, la fase a gironi della Coppa del Mondo di. Saranno inquattro sfide, la prima, valida per la Pool B, alle ore 05.15 italiane, sarà Namibia-Canada, mentre la seconda, valida per la Pool C, alle ore 07.45 italiane, sarà Stati Uniti-Tonga, mentre la terza, valida per la Pool D, alle ore 10.15 italiane, sarà Galles-Uruguay, infine la quarta, valida per la Pool A, alle ore 12.45 italiane, sarà Giappone-Scozia. Worlde Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue delle quattro partite della fase a gironi dell’Italia ed un minimo di diciassette incontri sempre in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD, tra i quali quelli di tutta la seconda fase ad eliminazione diretta. Lo streaming, per queste gare, sarà ...

zazoomblog : Tonga-Stati Uniti Mondiali rugby 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #Tonga-Stati #Uniti… - zazoomblog : Namibia-Canada Mondiali rugby 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #Namibia-Canada #Mondiali… - zazoomblog : Galles-Uruguay Mondiali rugby 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #Galles-Uruguay #Mondiali… -