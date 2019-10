Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | risultati di oggi 12 ottobre Italia qualificata

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia cerca la qualificazione con la Grecia. La Spagna fa visita alla Norvegia. Ecco i match di oggi (12 ottobre) : oggi 12 Ottobre andranno in scena otto match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma, alle ore 15.00, la sfida tra Georgia-Irlanda. Gli ospiti sono attualmente in vetta al Gruppo D davanti alla Danimarca. Per tenere lontana la Svizzera, a soli quattro punti di ritardo, i ragazzi di McCarthy dovranno necessariamente portare a casa un risultato positivo. La squadra guidata da Petkovic sarà impegnata in uno scontro diretto ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : il calendario delle partite di oggi. Programma - orari e tv (12 ottobre) : Prosegue la finestra relativa alle Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, con ben otto sfide in Programma quest’oggi, a partire dalle ore 15, quando l’Irlanda scenderà sul campo della Georgia, mentre alle ore 18 la Bosnia Ezegovina di Edin Dzeko se la vedrà con la Finlandia, contemporaneamente agli impegni esterni della Svizzera, in Danimarca, e della Romania, nelle Far Oer. Due invece i piatti forti della serata, con la Spagna ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Grecia - in palio il pass continentale. Le ultime sulle probabili formazioni : Primo match point per la Nazionale italiana di Calcio maschile, impegnata questa sera allo stadio Olimpico di Roma in una sfida potenzialmente decisiva per la qualificazione aritmetica alla fase finale dei Campionati Europei itineranti del 2020 (con partita inaugurale in programma proprio all’Olimpico). La selezione tricolore affronta la Grecia nella settima giornata del gruppo J dopo aver inanellato ben 6 vittorie consecutive su ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati di oggi (11 ottobre). La Francia espugna l’Islanda - Inghilterra ko in Rep. Ceca - vince il Portogallo : oggi venerdì 11 ottobre si sono disputate sette partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. GRUPPO A: Spettacolare impresa della Repubblica Ceca che ha sconfitto l’Inghilterra per 2-1 al Sinobo Stadium di Praga. I padroni di casa sono andati in svantaggio al 5′ dopo che Kane aveva trasformato il Calcio di rigore concesso per un fallo commesso da Masopust ma la ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia si qualifica se…Tutte le possibili combinazioni : L’Italia vuole qualificarsi agli Europei 2020 di Calcio con tre giornate di anticipo, gli azzurri possono chiudere la pratica nel match contro la Grecia in programma sabato 12 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale, che per l’occasione vestirà la maglia verde simbolo del rinascimento e della linea giovane, ha tutte le carte in regola per chiudere definitivamente i conti di fronte al proprio pubblico senza dover ...

Calcio - Italia-Grecia – Qualificazioni Europei 2020 : gli Azzurri in verde per i 3 punti che avvicinano il pass : Siamo solamente a inizio ottobre, ma l’Italia potrebbe già staccare il pass per Euro 2020. La Nazionale del CT Roberto Mancini, infatti, è ormai ad un passo dal primo obiettivo minimo verso la rassegna continentale itinerante che si disputerà nel corso della prossima estate. Domani sera, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, infatti, gli Azzurri, per l’occasione con una discussissima casacca verde, cercheranno i 3 punti contro ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : occhio a Islanda-Francia e Repubblica Ceca-Inghilterra. Ecco i match di oggi (11 ottobre) : oggi 11 Ottobre andranno in scena sette delle Qualificazioni agli Europei 2020. I match sono in programma tutti in serata a partire dalle ore 20.45. La gara più attesa è quella tra Islanda-Francia. I campioni del mondo in carica affronteranno la terza forza del Gruppo H. I transalpini sono primi con quindici punti così come la Turchia mentre i ragazzi di Hamren sono tre punti più indietro. Le altre due partite di questo raggruppamento sono ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : il calendario delle partite di oggi. Programma - orari e tv (11 ottobre) : Nuova giornata di gare nelle Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, che si svolgerà interamente alle ore 20.45, quando i campioni del mondo della Francia faranno visita alla temibile Islanda, con i transalpini in piena emergenza difensiva, mentre alla stessa ora il Portogallo di Cristiano Ronaldo de la vedrà con il Lussemburgo, per un impegno agevole sulla carta. Sette in totale le sfide di questa sera, dove figura anche la trasferta ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Grecia. Orario - canale tv - streaming e palinsesto : Siamo giunti al settimo appuntamento per la nostra Nazionale nel corso delle Qualificazioni a Euro 2020. Gli Azzurri del CT Roberto Mancini, infatti, domani sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma ospiteranno la Grecia in un match che potrebbe già garantirci il pass per gli Europei. L’Italia, infatti, comanda il raggruppamento con 18 punti, frutto di 6 successi in altrettante uscite, inseguita dalla Finlandia a quota 12, quindi ...

Calcio - Qualificazioni Europei under 21 2021 : Kean espulso - l’Italia non va oltre lo 0-0 in Irlanda : Una trasferta difficile, com’era prevedibile. L’Italia under 21 non si sblocca e non va oltre il pari al Tallaght Stadium in quel di Dublino: in casa dell’Irlanda, nella seconda partita di Qualificazione agli Europei 2021 per gli Azzurrini, è solo 0-0. Pochissime opportunità, tanta noia e nervosismo nel match in terra irlandese. Da segnalare l’espulsione di Moise Kean. I Verdi di casa possono esultare, trovandosi ancora ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati di oggi (10 ottobre). Belgio a valanga - bene Olanda - Croazia e Polonia : Pausa per le Nazionali fondamentale in chiave Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020. oggi sono andati in scena ben dieci incontri, con le classifiche che vanno a delinearsi e iniziano ad arrivare le prime ufficialità: il Belgio è la prima compagine che ha ottenuto il pass per la fase finale della manifestazione continentale. Dominio assoluto per i Diavoli Rossi con San Marino: addirittura 9-0. I cugini olandesi vincono, ma soffrendo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : la Grecia ai raggi X. Crisi profonda - lontani i fasti del trionfo 2004 : Penultimo posto, una sola vittoria in sei partite e speranze di passaggio del turno praticamente assenti. Così si può riassumere il cammino della Grecia nelle Qualificazioni agli Europei 2020. Una vera e propria debacle per la selezione ellenica, che ha confermato di vivere uno dei momenti più difficili della sua storia calcistica. Il pareggio casalingo per 1-1 contro il Liechtenstein è stato solamente l’ultimo risultato disastroso per una ...

Calcio - Qualificazioni Europei Under21 : Irlanda-Italia. Nicolato si affida alla coppia Kean-Cutrone : Questa sera (10 ottobre) scenderà in campo a Dublino l’Italia Under 21 contro l’Irlanda, per la terza partita del girone di qualificazione agli Europei 2021. Partita decisamente delicata contro la prima forza del girone, anche se i ragazzi di Kenny hanno giocato due match in più rispetto alla squadra di Nicolato. Gli irlandesi hanno vinto all’esordio con un netto 3-0 sul Lussemburgo, seguito dal trionfo di misura con ...