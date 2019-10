Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Milan, nonostante abbia appena 24 anni e sia alla sua terza stagione con la maglia, è considerato ormai come uno dei punti di riferimentoa squadra milanese. Il centrale slovacco in questa prima parte'anno sta offrendo buone prestazioni, ma non ancora agli altissimi livelli del suo recente passato milanese, probabilmente perché deve ancora completare il suo percorso di adattamento alla difesa a tre varata da Antonio. A proposito del nuovo allenatore, in un'vista a SportMediaset, l'ex Sampdoria ha sottolineato come, grazie al suo apporto, tutta la squadra sia finalmente pervasa da una grande determinazione evincente. Le recenti sconfitte con le "corazzate" Barcellona (in Champions League) e Juventus potrebbero aver ridimensionato leiste sia in ambito europeo che nazionale. In realtà, tenendo conto di quanto affermato da ...

FMatino : Skriniar rilancia le ambizioni dell'Inter: 'Vogliamo vincere, Conte ha cambiato mentalità' -