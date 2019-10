Antonella Clerici e il ricordo legato a Bigazzi e La Prova del Cuoco | video

Antonella Clerici lontana dalla tv ho più tempo per la mia famiglia : Antonella Clerici è lontana dalla tv, già da qualche tempo ma sembra di stare molto bene, il tempo che ha per ora a disposizione per trascorrerlo a fianco del fidanzato Vittorio Garrone e della figlia Melle. La libertà dal piccolo schermo sembra piacerle: “Sto volgendo in positivo questa mia assenza dalla tv – ha fatto sapere in un’intervista al settimanale “Chi” per potermi dedicare di più a mia figlia Maelle e a Vittorio, facendo cose che non ...

Antonella Clerici lontana dalla tv : «Weekend romantici con Vittorio Garrone - mi tratta come una regina. Ora so cosa voglio fare» : Si è molto parlato dell?esclusione dai palinsesti rai di Antonella Clerici, ma la conduttrice sembra stare molto bene, impegnata a utilizzare il tempo che ha per ora a disposizione per...

Beppe Bigazzi morto - Antonella Clerici : “Quando ti ho sentito l’ultima volta ho capito che era un addio” : Antonella Clerici piange sui social la morte di Beppe Bigazzi, volto storico de La Prova del Cuoco sempre al suo fianco quando era lei a condurre il cooking show di Rai 1. “Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo – ha scritto su Instagram -. Porterò sempre nel cuore le tue ultime parole. Ti ho conosciuto a Unomattina e con te e Anna Moroni abbiamo portato al successo La Prova del cuoco. Tanti ...

Beppe Bigazzi è morto - è stato un volto storico de La prova del cuoco. Il ricordo di Antonella Clerici : Beppe Bigazzi è morto, è stato un volto storico della trasmissione La prova del cuoco. Beppe Bigazzi era un giornalista e gastronomo, con un passato da dirigente di azienda, Giuseppe ‘Beppè Bigazzi, era noto al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo «La prova del cuoco» con Antonella Clerici sulla Rai Uno. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. L’annuncio della scomparsa è stato dato dallo chef Paolo Tizzanini, ...

Prova del cuoco - morto Beppe Bigazzi : era la storica spalla di Antonella Clerici a Raiuno : Addio a Beppe Bigazzi, storico protagonista della Prova del cuoco con Antonella Clerici su Raiuno. Il giornalista e gastronomo, con un passato da dirigente di azienda, è morto a 86 anni ed era malato da tempo. L'annuncio della scomparsa è stato dato dallo chef Paolo Tizzanini, del ristorante L'Acquo