L' odissea giudiziaria di Filippo Penati | morto pochi mesi dopo il suo accusatore

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) "Mi riprendo la vita", aveva promesso il 28 settembre di due anni fa subitola lettura della sentenza con cui anche la corte d'Appello di Milano cancellava le accuse di corruzione e finanziamento dei partiti maturate nell'inchiesta sul presunto 'Sistema Sesto'. Invece, l'ex presidente Ds della Provincia di Milano ed ex sindaco di Sesto San Giovanni, èdi cancro adi distanza dall'uomo che gli puntava il dito contro, il procuratore Walter Mapelli, peraltro molto stimato anche dagli avvocati che gli hanno tributato numerosi messaggi di stima alla memoria. È raro leggere dei giudici che smontino in modo così crudo e veemente una tesi dell'accusa come hanno fatto quelli di Monza nel dicembre del 2015, al primo atto del processo con al centro un presunto groviglio di corruzione e malaffare nella ex 'Stalingrado d'Italia'. Nelle motivazioni ...

