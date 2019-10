Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) (AdnKronos) – “Dal 28 novembre dell’anno scorso -ha ricordato Di- la Procura egiziana che dovrebbe indagare e dovrebbe punire i colpevoli non ha più contatti con la nostra Procura di Roma, questo è. Come ministro degli Esteri è fare in modo che o si accelera e quindi le Procure iniziano a sentirsi oppure ad un certo punto dovremmo dirci chiaramente perchè l’Egitto perde tempo e temporeggia. Questa è una questione di rispetto per l’Italia che vuole verità per un suo connazionale che è stato assassinato e torturato in un altro Paese”. L'articolo: Di, ‘stasitra Procure’ (2) Meteo Web.

TV7Benevento : Caso Regeni: Di Maio, 'stasi inaccettabile, favorirò dialogo tra Procure' (2)... - zazoomblog : Caso Regeni: Di Maio ‘stasi inaccettabile favorirò dialogo tra Procure’ (2) - #Regeni: #‘stasi #inaccettabile - TV7Benevento : Caso Regeni: Di Maio, 'stasi inaccettabile, favorirò dialogo tra Procure'... -