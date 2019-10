Data e trailer di Vikings 6 | l’ultima stagione arriva anche su TIMVision | prime

Giulia De Lellis in Una vita in bianco - Data d’uscita e trailer della web serie : Una vita in bianco, arriva la prima web serie di WittyTv con Giulia De Lellis tra i protagonisti Giulia De Lellis è la protagonista della prima web serie lanciata da WittyTv, che si intitola Una vita in bianco. La notizia dell’arrivo delle puntate registrate nei scorsi mesi è di poco fa. Abbiamo quindi una data […] L'articolo Giulia De Lellis in Una vita in bianco, data d’uscita e trailer della web serie proviene da Gossip e Tv.

Iron Man VR ha una Data di uscita e un nuovo adrenalinico story trailer : Abbiamo finalmente una data di uscita per Iron Man VR, l'atteso titolo in realtà virtuale che ci permetterà di vestire l'armatura di Tony Stark, calandoci nei suoi panni come mai abbiamo potuto fare fino ad ora.Come possiamo vedere la data di lancio è stata comunicata in via ufficiale assieme ad un nuovissimo story trailer del gioco pubblicato in rete e che vi riportiamo qui di seguito.Le voci di corridoio che si rincorrevano nei giorni scorsi ...

«Stranger Things 4» : Data di uscita - cast - teaser trailer e quello che già sappiamo : Netflix ha da poco rilasciato la terza stagione di Stranger Things, che ha registrato il record nella storia della piattaforma. In pochi giorni, infatti, sono stati più di 40 milioni di utenti a divorare le nuove puntate della serie dei fratelli Duffer. Col passare dei giorni, la cifra è di certo aumentata e anche per questo si è fatta più forte la voce dei fan, in pensiero riguardo a Stranger Things 4. Per molto tempo, ...

The Last of Us Part II : Data di rilascio e Trailer : Dopo tanta attesa su State of Play ha debuttato il Trailer di The Last of Us Part 2 condita dalla fatidica Data di uscita. Il Trailer senza grandi spoiler ma graffiando solo in superficie ci rivela quello che il gioco ha in serbo. Queste le parole di Neil Druckmann, di The Last of Us Part II “Grazie per essere stati pazienti con noi. Molto pazienti. Anche se siamo sempre stati ansiosi di condividere di più su The Last of Us Part II e ...

El Camino : A Breaking Bad Movie - rivelati trailer e Data di uscita : Dopo diverse voci di corridoio con annessi leak circolate nelle ultime ore, finalmente Netflix decide di mettere online il trailer di El Camino: A Breaking Bad Movie, il quale uscirà l’11 Ottobre sulla celebre piattaforma di streaming. Di seguito potete visionare il trailer: Nel film vedremo il ritorno di Aaron Paul nei panni di Jesse Pinkman, il quale è in fuga dalla legge e dai nemici che erano ad un passo dall’ucciderlo nel finale ...

quando esce Baby 2? Netflix annuncia la data d'uscita: le ultime news Abbiamo la data d'uscita di Baby 2 su Netflix! La seconda stagione della serie tv sarà disponibile intorno alla metà di ottobre, per cui possiamo far partire il conto alla rovescia. Baby non ha avuto forse il successo sperato dalla produzione, ma sono

«Watchmen» - la Data di uscita - trailer e trama : Ci siamo, finalmente è scattato il countdown per Watchmen, una delle nuove serie tv più attese dell'anno. Lo show firmato da Damon Lindelof (Lost, The Leftlovers) per HBO, con la colonna sonora curata da Trent Reznor e Atticus Ross è una sorta di sequel dell'omonima graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons. La serie, infatti, è ambientata circa 30 anni dopo i fatti del fumetto e prende anche le distanze dal film ...

Il trailer di lancio di Nintendo Switch Lite ci ricorda Data di uscita e novità : Il grande giorno di Nintendo Switch Lite è sempre più vicino. La "nuova" console della casa di Super Mario sarà infatti disponibile per l'acquisto dal prossimo 20 settembre, lo sesso giorno in cui debutterà anche The Legend of Zelda Link's Awakening. Questo nuovo gioiellino tecnologico andrà a puntare tutto sul gaming portatile, eliminando di fatto la sua precedente natura ibrida, come mostra il trailer di lancio in italiano pubblicato nelle ...

Star Wars : The Rise Of Skywalker - Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole? Ecco le immagini e la Data di uscita nelle sale : Al D23 Expo 2019 in California, la biennale del fan club ufficiale di The Walt Disney Company, è stato lanciato il secondo video legato all’ultimo film della saga di Guerre Stellari e tutto ciò che gli appassionati vogliono sapere è se In Star Wars : The Rise Of Skywalker, Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole. Difatti le ultime immagini ritraggono una donna incappucciate con una fantastica doppia ...

«Mr. Robot 4» - la Data d'uscita rivelata dal trailer : Che Mr. Robot 4 sarebbe stato ambientato nel periodo natalizio, era stato rivelato mesi fa. Ma che l’atmosfera natalizia, compreso il brano Silent Night, potesse essere così ansiogena, quello non era scontato. Il full trailer della stagione, invece, è proprio così, un viaggio teso, della durata di meno di un minuto da una strana atmosfera natalizia al graduale crescendo di violenza e paura, che si ricollega perfettamente ...

Data d’uscita e trailer di Mr. Robot 4 - Elliot pronto a oltrepassare il limite nella sua “guerra infinita” : La pubblicazione del trailer di Mr. Robot 4 da parte del network USA svela al contempo la Data d'uscita della serie e i primi indizi sugli avvenimenti più caldi della prossima stagione. A partire dal 6 ottobre, infatti, Elliot Alderson ingaggerà una nuova battaglia nella sua guerra infinita. Le note di Silent Night e le anticipazioni già offerte dal creatore Sam Esmail situano gli eventi nel periodo di Natale 2015. Elliot e il suo alter ego ...

Nintendo è uscita allo scoperto svelando la data di rilascio, sia per Android che per iOS, di Mario Kart Tour, dopo che è stato disponibile per un lungo periodo solamente in beta privata.