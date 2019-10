Calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 | Italia-Bosnia 2-0 | Girelli e Giugliano

LIVE Calcio femminile - Italia-Bosnia in DIRETTA : azzurre per avvicinare la qualificazione agli Europei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Programma, orario e tv di Italia-Bosnia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Bosnia, quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2021 di Calcio femminile. Allo stadio Renzo Barbera di Palermo le azzurre vanno a caccia del primo squillo interno dopo i tre successi fuori casa contro Israele, Georgia e Malta. La classifica del ...

Italia-Bosnia oggi - Europei 2021 Calcio femminile : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : oggi, martedì 8 ottobre alle ore 17.30, la Nazionale italiana di calcio femminile “Renzo Barbera” di Palermo (martedì 8 ottobre alle ore 17.30) affronterà la Bosnia nel primo incontro casalingo della nostra compagine, valido per le qualificazioni agli Europei 2021. Le azzurre vanno in cerca di maggior brillantezza contro le bosniache, avendo fatto fatica a sconfiggere nelle precedenti uscite Israele, Georgia e Malta in trasferta. ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia-Bosnia - le azzurre vogliono il quarto successo al “Barbera” e una prestazione migliore : Italia Calcio femminile, atto IV. Le azzurre di Milena Bertolini tornano in campo a distanza di pochi giorni nelle Qualificazioni agli Europei 2021. La classifica del Girone B vede le azzurre in vetta con 9 punti insieme alla Danimarca ma senza aver convinto più di tanto. Le sofferte vittorie esterne contro Israele, Georgia e Malta (6 gol realizzati e 2 subiti) hanno evidenziato una condizione ancora non perfetta delle nostre portacolori. Vi è ...

Italia-Bosnia - Qualificazioni Europei 2021 Calcio femminile : programma - orari e tv : A punteggio pieno dopo tre partite, la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini scende in campo per il quarto match del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021. Le azzurre al “Renzo Barbera” di Palermo (martedì 8 ottobre alle ore 17.30) affronteranno la Bosnia nel primo incontro casalingo della nostra compagine in questo percorso continentale. Le azzurre vanno in cerca di maggior brillantezza contro le ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Sono soddisfatta perché siamo sulla strada giusta” : L’Italia del Calcio femminile si è imposta per 0-2 in casa di Malta nelle qualificazioni agli Europei del 2021: per le azzurre della CT Milena Bertolini continuano ad essere a punteggio pieno assieme alla Danimarca, con cui presumibilmente si giocheranno il pass per il torneo continentale. Così a fine gara Milena Bertolini al sito federale: “È stata una partita sofferta per quanto riguarda il risultato, ma la squadra è partita forte ed è ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Malta-Italia 0-2 - Bartoli e Girelli portano al successo le azzurre : Vince ma non convince la Nazionale italiana di Calcio femminile. Le azzurre, impegnate quest’oggi nella trasferta di Ta’Qali contro Malta nel terzo incontro valido per il Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021, si sono imposte 2-0 grazie alle reti messe a segno al 69′ da Elisa Bartolini e al 92′ su rigore da Cristiana Girelli. Due gol dal sapore di liberazione in un confronto nel quale le giocatrici del Bel Paese hanno ...

LIVE Malta-Italia 0-2 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Bartoli e Girelli firmano la vittoria per le azzurre. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22 Italia che soffre più del dovuto per trovare la rete, ma dopo l’ingresso in campo di Girelli la partita è svoltata con un suo assist e un gol su rigore. 93′ Fine della partita! Italia batte Malta 2-0. 92′ GOOOOOOOOOOOL, Girelliiiiiiiii, di rigore spiazza il portiere, 2-0. 90′ RIGORE per l’Italia, conclusione di Girelli da dentro l’area di rigore con ...

LIVE Malta-Italia 0-1 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Girelli vicina al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87′ Combinazione tra Girelli e Giacinti con quest’ultima al tiro che non è riuscita ad incrociare la palla sul secondo palo. 85′ Rosucci che viene tirata giù in area di rigore ma per l’arbitro non è calcio di rigore. 83′ Dentro Guagni fuori Bartoli per l’Italia. 81′ Esce Sciberras ed entra Turner per Malta. 79′ Girelli dalla sinistra prova a ...

LIVE Malta-Italia 0-1 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Bartoli sblocca la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Spinge l’Italia per cercare il raddoppio che sarebbe molto importante. 75′ Galli sbaglia un passaggio in verticale per Bartoli che era in buona posizione. 73′ Girelli ancora lei, prende la palla al limite dell’area di rigore e spara un destro che sfiora il secondo palo. 71′ Esce Borg ed entra E.Xuerreb per Malta. 70′ Girelli importante nel gol con ...

LIVE Malta-Italia 0-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Tarenzi sfiora la rete del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Bellissimo lancio di Girelli per Bergamaschi che di testa non riesce a dare forza al pallone che finisce fuori. 65′ Italia che sta producendo il massimo sforzo offensivo. 63′ Esce Tarenzi per Rosucci per l’Italia. 61′ Tarenzi sbaglia un gol già fatto, Bartoli davanti la porta non controlla la palla che finisce sui piedi di Tarenzi che si fa respingere il tiro ...

Italia-Bosnia Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : programma - orari e tv : Martedì 8 ottobre la Nazionale italiana di calcio femminile scenderà in campo per il quarto match delle Qualificazioni agli Europei 2021 contro la Bosnia. Al “Renzo Barbera” di Palermo le ragazze di Milena Bertolini affronteranno il primo impegno del percorso continentale tra le mura amiche e l’obiettivo sarà quello di vincere. La compagine nostrana ha il target di centrare l’accesso diretto alla fase finale della ...

LIVE Malta-Italia 0-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : serve la vittoria per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Fuori Tarenzi e dentro Girelli per l’Italia. Inizia il secondo tempo! 18.17 Domina l’Italia sopratutto grazie alla fascia destra con Bergamaschi che trova quasi sempre il tempo per crossare ma dentro l’aria di rigore è mancato il guizzo giusto per insaccare il pallone. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Fine del primo tempo risultato 0-0. 44′ ...