Allerta Meteo | pesante avviso della protezione civile | allarme arancione in Calabria e

Allerta Meteo - fiondata Artica sull’Italia da Lunedì : violenta sfuriata temporalesca - poi il maltempo si concentrerà al Sud : In una Domenica dal clima tipicamente autunnale su gran parte d’Italia, con molte nubi sparse e forti piogge in Calabria dove l’area più colpita è quella del reggino, tra la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte dove sono caduti 46mm di pioggia ad Antonimina, 36mm a Molochio, 34mm a Gioia Tauro, 32mm a Cittanova, cresce l’Allerta Meteo per le prossime ore: infatti domani, Lunedì 7 Ottobre, una perturbazione di origine ...

Allerta Meteo Campania : criticità per piogge e temporali - vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica “gialla“: l’avviso è valido a partire dalla mezzanotte di stasera e fino alle 21 di domani. Sull’intero territorio regionale, tranne le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente ...

Allerta Meteo in Liguria : in arrivo raffiche di burrasca forte : Il centro Meteo Arpal ha diffuso un’Allerta Meteo per vento in previsione di locali raffiche di burrasca forte oltre i 100 km/h soprattutto sul centro-ponente, sui rilievi e allo sbocco delle valli, nella notte e fino al pomeriggio di domani, lunedì 7 ottobre. Sono attese piogge da questa sera e per tutta la notte, su buona parte della regione, in estensione dall’entroterra fin sulla costa, con bassa probabilità di rovesci o ...

Allerta Meteo - il maltempo si accanisce al Sud : weekend di forti piogge e temporali [MAPPE] : Secondo risveglio consecutivo freddo stamattina sull’Italia, con temperature minime a una cifra su molte aree del Centro/Nord e in modo particolare al Nord/Ovest e in Trentino Alto Adige dove la colonnina di mercurio è scesa fino a +5°C a Moncalieri e Carmagnola, +6°C a Vercelli, Asti e Malpensa, +7°C a Rovereto, Gallarate, Corsico, Magenta, Alessandria, Caselle e Casale Monferrato, +8°C a Bergamo, Monza, Pavia, Trento, Aosta e Bolzano. Ma ...

Allerta Meteo Weekend - ancora maltempo sull’Italia : forti temporali al Sud tra Sabato sera e Domenica [MAPPE] : Il maltempo che ha colpito l’Italia nelle scorse ore non si esaurirà nel Weekend, anzi: una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le Regioni tirreniche sin dalle prime ore di Sabato 5 Ottobre, con piogge su Toscana e Sardegna, per poi concentrarsi al Sud. Già nel pomeriggio/sera, infatti, si formeranno forti temporali nel basso Tirreno, con interessamento prevalente della Calabria occidentale (ma anche della Sicilia ...

Meteo - l'uragano Lorenzo verso l'Europa : Allerta gialla maltempo in otto regioni italiane : Un uragano di categoria due che sta creando problemi sulle nazioni occidentali e in particolare sul Portogallo dove venti e mareggiate sono stati impetuosi. L?uragano Lorenzo, quindi, dopo aver...

Allerta Meteo - il fronte freddo si muove verso il Sud : forte maltempo fino a domani – MAPPE e DETTAGLI : Allerta Meteo – Nel giorno in cui anche Google ha deciso di celebrare con un Doodle il 180° anniversario dell’Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, proprio tra Napoli e Portici e più in generale su gran parte della Campania si stanno verificando (per il terzo giorno consecutivo) forti piogge e temporali che provocano danni e disagi. Il maltempo sta scendendo verso Sud, anche se il fronte freddo è ancora sul medio ...

Allerta Meteo - l’ex uragano Lorenzo arriva sull’Irlanda : attesi “venti distruttivi - alberi abbattuti e inondazioni” [MAPPE] : Dopo aver devastato le Azzorre, l’ex uragano Lorenzo colpirà l’Irlanda oggi, 3 ottobre, come tempesta post-tropicale, portando forti venti e grandi onde estremamente pericolose. Il sistema si dirigerà verso nord-est nell’Atlantico ad ovest dell’Irlanda, per poi virare bruscamente verso est-sudest durante la giornata odierna e attraversare l’Irlanda. Rimarrà un sistema profondo sull’oceano, probabilmente toccando una pressione centrale circa ...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta al Sud : attenzione a nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo sull’Italia ora si sposta al Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello 1 per il Sud Italia, l’Albania e l’Adriatico meridionale, principalmente per trombe marine e nubifragi. Livello 1 per l’area del Mar Ionio e del Mar Egeo per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 2 per la Grecia e le aree circostanti, principalmente per nubifragi, ...

Maltempo - irrompe la fredda bora ed è come una “pugnalata” sull’Italia : gravi danni. Allerta Meteo al Sud : come una “pugnalata”: la bora è entrata dalla porta di Nord/Est sull’Italia nella notte e ha provocato gravi danni nell’alto Adriatico, con venti a 100km/h tra Polesine e Romagna, dove si segnalano varie criticità. Dal basso Veneto al litorale marchigiano si sono verificate anche forti piogge con 72mm a Rosolina, 58mm a Lagosanto, 54mm a Mesola e Lido di Classe, 52mm a Senigallia e le temperature sono crollate ovunque, ...

Allarme per il tifone Mitag : Allerta Meteo in Giappone - vittime in Corea del Sud : Il tifone Mitag sta avanzando in direzione nordest, al largo della Penisola Coreana, e l’agenzia meteorologica Giapponese ha reso noto che potrebbe causare piogge torrenziali nel Giappone occidentale nella giornata di oggi: è stata diffusa un’allerta per frane e alluvioni nel Kyushu settentrionale e nello Shikoku. Il tifone potrebbe generare fino a 180 mm di precipitazioni nello Shikoku, 120 mm nel Kyushu settentrionale e 100 mm ...

Allerta Meteo Napoli : domani chiusi parchi e cimiteri : Maltempo in arrivo al Centro Sud: la Protezione civile ha emesso un’Allerta Meteo nazionale e quella della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico. Il maltempo è localizzato di tipo Giallo valevole dalle 20 di oggi 2 ottobre alle ore 20 di domani, giovedì 3 ottobre. In conseguenza a ciò parchi pubblici e i cimiteri cittadini del comune di Napoli resteranno ...