Stefano De Martino | chi è la madre | Mariarosaria Scassillo

Stefano De Martino - compleanno in famiglia : assenti Cecilia e Jeremias : Il 3 ottobre è stata una data importante per Stefano De Martino, poiché il giovane campano ha compiuto trent'anni. Per l'occasione l'ex ballerino di Amici è stato sommerso dall'affetto dei suoi cari e di tanti amici e fan. Ovviamente, non sono mancati i festeggiamenti. Durante il pranzo però i fan, hanno notato due assenze molto rumorose. Stefano e Belen dopo 4 anni da separati sono tornati insieme. Oggi, i due coniugi sono più uniti che mai e ...

“Allora è vero!”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino - il gossip esplode. È bastato un gesto per far capire tutto : Si erano detto dì il 20 settembre del 2013 ma poi, il loro amore che sembrava potesse durare in eterno è finito. E così Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati spezzando il cuore dei loro fan che erano pazzi di loro. E pensare che quell’amore era stato tanto ostacolato: quando tra i due era scoccata la scintilla, Stefano De Martino era ancora fidanzato con Emma e all’inizio Belen non fu accolta con calore dai fan che la ...

Belen - auguri social a Stefano De Martino per i suoi 30 anni (e lui reagisce così) : Stefano De Martino compie 30 anni, i teneri auguri di Belen: «Lo rifarei altre mille volte…». Dopo aver festeggiato il compleanno con una cena in famiglia, arrivano via social i teneri auguri della showgirl argentina per il marito. Su Instagram, Belen scrive: «E lo rifarei altre mille volte, tutto quanto, perché la mia persona preferita al mondo sei tu…. auguri vida mia! Te amo con locura loco hermoso ?? #30anni». Stefano De Martino ...

Belen - le immagini della festa di compleanno di Stefano De Martino. I fan notano due assenze : «Dove sono?» : Belen, le immagini della festa di compleanno di Stefano De Martino. I fan notano due assenze: «Dove sono?». Oggi 3 ottobre, Stefano De Martino ha compiuto trent'anni. Il...

I 30 anni di Stefano De Martino - torta e fuochi d'artificio - : torta e fuochi d'artificio per i 30 anni di Stefano De Martino. Per il suo compleanno si è regalato un super attico in un'esclusiva zona di Milano, dove si trasferirà con Belen e il figlio Santiago. La festa si è tenuta in un ristorante di Napoli con tanti amici e la showgirl argentina. (Lapresse) Redazione ?

“Il compleanno più bello”. Stefano De Martino - festa da sogno a Napoli. E Belen è divina : Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Stefano De Martino calcava il palcoscenico di Amici. L’amore con Emma, il matrimonio con Belen, la separazione e poi l’amore che scoppia più forte di prima. E oggi, che compie 30 anni, Stefano De Martino è più lanciato che mai. Nel mondo della tv si parla molto bene di lui al punto che persino Mara Venier si è sbilanciata in commenti e favorevoli e la trasmissione che guida, ‘Stasera tutto è ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : sono saltate le nozze bis : Stefano De Martino e Belen Rodriguez: nessun matrimonio bis Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero dovuti convolare a nozze per la seconda volta in questo periodo, ma a quanto pare qualcosa sarebbe andato storto. A riportare questa clamorosa indiscrezione è stato il magazine Nuovo nella sua rubrica dedicata al gossip. Difatti, come riportato dal settimanale edito da Cairo Editore, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sarebbero dovuti ...

Stefano De Martino compie 30 anni : festa a Napoli con Belen - Santiago e tutti i Rodriguez : Compleanno in trasferta per Stefano De Martino: impegnato con le registrazioni di "Stasera tutto è possibile", il ballerino ha deciso di festeggiare i suoi primi 30 anni a Napoli. Il volto Rai è stato raggiunto nella sua città d'origine da Belen Rodriguez, i suoi parenti e i suoceri: le famiglie dei chiacchierati coniugi, dunque, si sono ritrovate tutte insieme in Costiera Amalfitana per omaggiare il conduttore e il traguardo importante che ha ...

Stefano De Martino compie 30 anni e fa un annuncio importante su Belen : Stefano De Martino compleanno: Belen Rodriguez gli fa una sorpresa Giornata speciale per il bel ballerino: Stefano De Martino compie 30 anni. Il compleanno meritava di essere festeggiato alla grande e così Belen Rodriguez ha deciso di raggiungerlo a Napoli, dove lui è impegnato con le registrazioni di Stasera Tutto è Possibile, per trascorrere una giornata al mare con il figlio Santiago e tutta la famiglia al completo tra gite in barca, bagni di ...

Belen e Stefano De Martino - trasloco nel quartiere vip : la nuova casa è pazzesca : Non potrebbe essere più felice e appagante il momento che stanno vivendo Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sia dal punto di vista sentimentale che da quello professionale. L’argentina più famosa d’Italia e il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi sono tornati insieme dopo anni di lontananza e hanno vissuto un’estate di passione. Da soli, con il figlioletto Santiago, Belen e Stefano hanno trascorso le vacanze in 3, senza nemmeno la ...

Stefano De Martino e Belen Rodriguez traslocano in un super attico : Nuova vita per Stefano De Martino e Belén Rodriguez, che hanno deciso di festeggiare la rinascita del loro amore abbandonando la casa in cui hanno vissuto fino ad adesso e traslocando in un super attico al centro di Milano. A svelare in anteprima le immagine della dimora nella quale la coppia ha deciso di andare a vivere insieme al piccolo Santiago è stato il settimanale Diva e Donna. Come spiegato, Stefano e Belén avrebbero deciso di ...