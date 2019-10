Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ginevra, la20enne del grande artista toscano, è stata ospite dida Me e aBalivo ha raccontato del suo rapporto con il padre disabile da quando 13 anni fa ebbe una brutta caduta dalle scale e rimase a lungo in coma. Da allora lei non lo perde mai di vista ed è sempre al suo fianco: “Sono diventata ladi mio padre – ha rivelato la ragazza -. Da quando ho compiuto 18 anni, sono suae credo sia importante che, per me e mio padre, debba avere questo incarico. E prendermi cura di mio padre anche in questo aspetto”. Ginevra ha spiegato che il padre sta migliorando lentamente ma “bisogna approcciarsi a lui in maniera più delicata e sottile. Ho imparato a farlo con piccoli gesti, sguardi. E’ qui a Roma anche perché, in questo modo, è più facile prendermi cura di lui. Posso vederlo più spesso. Comunichiamo ...

FQMagazineit : Vieni da Me, la figlia di Francesco Nuti: “Sono la tutrice di mio padre”. E Caterina Balivo si commuove - wilhelmpavlov : @nefeIidenoire che brava figlia. perché non vieni a pulire pure da me? -