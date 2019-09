Trump | Democratici valutano l’impeachment | “Chiese all’Ucraina di indagare su Biden”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Donaldnon ha negato di aver parlato di Joe Biden e di suo figlio Hunter con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nell’ormai famosa telefonata del 25 luglio. E’ accaduto domenica, durante un colloquio avuto a Washington con i giornalisti prima di partire per il Texas. Un’implicita ammissione che riaccende il dibattito fra isulla possibilità di chiedere l’impeachment del presidente per aver chiesto ad un governo straniero disu un suo rivale politico in vista delle elezioni presidenziali del 2020. “Noi non vogliamo che nostre persone, come il vice presidente Biden e suo figlio, contribuiscano alla corruzione che già c’è in Ucraina”, ha affermato il capo della Casa Bianca. Il caso nasce da una rivelazione del Washington Post, secondo cui il una telefonata dal 25 luglioavrebbe chiesto al presidente ucraino di ...

