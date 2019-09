Silvio Berlusconi messaggio a Matteo Salvini | L' Opa della Lega è fallita | noi siamo

Silvio Berlusconi - il filo segreto che lo lega a Giuseppe Conte : cosa sa Luigi Bisignani sulle loro manovre : "Caro direttore, Conte ha bisogno di Berlusconi come Berlusconi ha bisogno di Conte: entrambi non vogliono finire dilaniati dagli sciacalli che si aggirano sempre più numerosi non solo nel Governo, ma anche nel Movimento 5 Stelle e soprattutto in Forza Italia". Inizia così il retroscena di Luigi Bis

Silvio Berlusconi lancia la sfida al Milan : “Organizzate un’amichevole con il mio Monza. Finirebbe 3 a 0 per noi” : La sfida è stata lanciata. I duellanti sono Silvio Berlusconi, presidente del calcio Monza, e Paolo Scaroni, presidente del Milan. Il primo, ex patron dei rossoneri, svela: “Ho chiesto a Paolo di organizzare una bella amichevole con il Monza“. E poi scherza, o quasi: “Finirebbe 3-0 per noi”. Dopotutto il Milan in questo avvio di campionato fatica a carburare, mentre il Monza che è in serie C e dovrà sfidare il Lecco, ...

Silvio Berlusconi provoca il Milan nel giorno del derby : "Il mio Monza gliene farebbe tre" : A poche ore dal derby della Madonnina, a scaldare ulteriormente gli animi in casa Milan, oltre all'ex leggenda rossonera Zvonimir Boban in settimana, c'ha pensato anche l'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi. L'attuale presidente del Monza (che milita in Serie C) e leader di Forza Italia, ospit

Giorgia Meloni - una granata su Matteo Renzi (e Silvio Berlusconi) : "Al centro più partiti che voti" : "Gli italiani sono stufi degli inciuci, al centro ci sono più partiti che voti". Giorgia Meloni colpisce duro Matteo Renzi e Italia Viva, nata dalla scissione con il Pd per puntare agli elettori al di fuori della sinistra. Ma nella sua intervista al Messaggero, la leader di Fratelli d'Italia sembra

Il Tribunale civile di Milano ha decretato il pignoramento dei beni di Veronica Lario - ex moglie di Silvio Berlusconi : Il Tribunale civile di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo per il pignoramento dei beni di Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, su richiesta degli avvocati di quest’ultimo. Il provvedimento arriva dopo che la Corte di Cassazione a fine

Silvio Berlusconi disconosce Matteo Renzi e rimprovera Matteo Salvini : Tanti azzurri guardano a Matteo Renzi e al suo nuovo progetto centrista ma Silvio Berlusconi precisa che il politico fiorentino

"Meglio Italia Viva di Renzi che il Pd" - dice Silvio Berlusconi : “La legge elettorale è il cuore della democrazia rappresentativa. In attesa che i nostri tecnici approfondiscano la proposta referendaria, sarebbe piuttosto opportuno che il centrodestra definisse una proposta unitaria da presentare in Parlamento”. In un'intervista al Corriere della Sera Silvio Berlusconi risponde così alla richiesta di Salvini di appoggiare il referendum sulla legge elettorale per evitar e il ritorno al proporzionale. Il ...

Silvio Berlusconi - il retroscena di Minzolini : "Salvini gli ha offerto il Quirinale" : Tra scissioni e franchi tiratori, è tempo di "minacce e lusinghe". Secondo Augusto Minzolini, Matteo Salvini avrebbe annusato l'aria e sarebbe partito all'assalto di Silvio Berlusconi. Il leader della Lega, spiega il retroscenista del Giornale, "è un grande seduttore. Conosce a memoria gli argomenti

Silvio Berlusconi spolpato da Giorgia Meloni - il caso del neo-coordinatore in Emilia Romagna : Matteo Salvini e Giorgia Meloni spolpano sempre più il partito di Silvio Berlusconi. A "infierire" particolarmente è Fratelli d'Italia, che in alcune zone cancella rapidamente quel che resta del forzismo. Quello che succede in Emilia è emblematico: qui - come ricorda Italia Oggi - FI aveva una buona

Silvio Berlusconi contro Donatella Conzatti : "Mai stata di Forza Italia - chi è davvero" : Sull'addio di Donatella Conzatti a Forza Italia, la senatrice passata con Matteo Renzi e il suo nuovo Italia Viva, ora si esprime anche Silvio Berlusconi. Il quale, di fatto, rinnega l'ormai ex azzurra. Intercettato a margine delle votazioni al Parlamento europeo di Strasburgo, il Cavaliere attacca:

Donatella Conzatti - primo addio a Forza Italia e Silvio Berlusconi : va con Matteo Renzi : "Ho deciso di accettare l’invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva. Una casa dei riformisti e dei liberaldemocratici, libera dalle contraddizioni interne mai risolte nel Pd e fieramente incompatibile con forze s

Silvio Berlusconi : "Auguri a Matteo Renzi - ora è governo di quattro sinistre" : A Matteo Renzi "auguro di avere successo e di raggiungere i risultati che si è proposto, staremo a vedere. Questo governo - ha aggiunto - non è più il governo delle tre sinistre ma delle quattro sinistre". Lo ha detto Silvio Berlusconi, oggi a Strasburgo, a Tgcom24. Matteo Renzi a Porta a Porta h

Silvio Berlusconi - "50 parlamentari pronti a lasciarlo". Manca solo il segnale di via libera di Mara Carfagna : I numeri di Forza Italia non sono dei più rassicuranti e così gli azzurri cercano ripari altrove. Sarebbero cinquanta i "peones" pronti a salpare in porti diversi come quello della Lega e di Fratelli d'Italia. Ma il grosso dei parlamentari forzisti, complessivamente 161, resta fedele a Silvio Berlus

Denis Verdini - il retroscena : il mediatore tra Salvini e Berlusconi. "Silvio - non ripetere l'errore di Renzi" : C'è lo zampino di Denis Verdini, e chi se no?, dietro il riavvicinamento tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L'ex dirigente del Pdl, nonostante l'addio al Cav, è rimasto uno dei suoi consiglieri più fidati, anche se "non ufficiali". E con il Capitano ha un rapporto privilegiato, visto che ne è "