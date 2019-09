Brozovic e Wanda Nara | svolta sul presunto flirt | indagati autori e testate che ne

Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 23 settembre 2019), le voci su untra i due, l’anno scorso, aveva reso bollente lo spogliatoio dell’Inter: speculazioni, in un periodo in cui iniziò il rapporto tempestoso tra l’argentino Icardi e il club nerazzurro, culminato poi con la cessione al Paris Saint-Germain. E Brozo, questa mattina, ha messo a segno un colpo importante in questa vicenda: il secondo in due giorni, dopo il gol nel derby contro il Milan. Questa volta però il colpo è arrivato in tribunale: il gip di Milano ha infatti disposto l’iscrizione nel registro deglidei nomi diche pubblicarono, nel febbraio scorso, la voce del. È stata accolta l’ opposizione del legale del calciatore, l’avvocato Danilo Buongiorno, che chiedeva di proseguire le indagini sul contenuto di un nastro diffuso sul web e nei confronti dei giornali ...

