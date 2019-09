Italia Viva già al 6 | 4%

Sondaggi politici : vola la Lega - Italia Viva di Renzi al 6 - 4% : Il dato che arriva dal Sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 ore è eclatante: la Lega di Matteo Salvini resta ben al di sopra del 30%, mentre Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico perdono consenso. E la nuova formazione di Matteo Renzi, Italia Viva, raggiunge un lusinghiero 6,4%.Continua a leggere

Italia Viva - Renzi : "Bassi nei sondaggi? Cresceremo - ci rivediamo alle elezioni" : Il senatore avvisa il premier Conte: "Se non ci fossimo schierati noi questo governo non sarebbe mai nato e Conte oggi...

Il sondaggio : Italia Viva al 4 - 4% Per un italiano su 4 Renzi ha fatto bene a lasciare il Pd : La rilevazione Ipsos dopo la scissione: la nuova formazione pesca i due terzi dei suoi voti dal Pd. Il 62% degli elettori dem è contento per l’addio di Renzi

Italia Viva : molti comitati ancora inattivi per il nuovo partito di Matteo Renzi : Il nuovo partito di Matteo Renzi è nato da pochi giorni ed è ancora un partito 'fantasma', nel senso che non ha ancora una base territoriale su cui poggiare solidamente: in una inchiesta recente de Il Fatto Quotidiano, la giornalista Valentina Celi ha provato a contattare alcune sedi di comitati del nuovo partito, ma senza grandi risultati. molti indirizzi infatti risultano sbagliati, e l'organizzazione di Italia Viva, nel complesso, non è ...

Renzi lancia Italia Viva e spiazza tutti anche su Twitter. Un'analisi : L'addio di Matteo Renzi al Partito democratico ha sorpreso praticamente tutti, soprattutto per le tempistiche scelte dall'ex premier per l'annuncio. Un disorientamento e una sorpresa che emergono anche dalla misurazione della ‘sentiment' degli utenti su Twitter: solitamente l'audience risulta molto più polarizzata, ma in questo caso la differenza tra sentiment negativa (47%) e positiva (33%) non è particolarmente ampia. anche il 20% di commenti ...

Pd : Raciti - ‘scissione? Non è liberazione - Italia Viva non è nemico’ : Palermo, 21 set. (Adnkronos) - ‘Non ci libera da intrusi, sbaglia anche chi pensa che non sia successo niente’ "Quello che contesto è l’idea che si stia meglio in un partito se si è di meno. Non condivido l’atteggiamento di chi pensa che questa scissione sia da accogliere come un fatto positivo per

Sandro Gozi su Italia Viva : "Emmanuel Macron il nostro riferimento" : Tra chi ha seguito Matteo Renzi nel suo addio al Pd e nel lancio di Italia Viva c'è anche Sandro Gozi. Sottosegretario nei governi di Renzi e Gentiloni, attualmente consigliere agli Affari Ue di Emmanuel Macron - questione assai dibattuta e che ha sollevato grande scandalo -, Gozi si confessa in un'

Lotti ha spiegato perché non ha seguito Renzi a Italia Viva : “Alla fine di una complessa settimana per la politica Italiana e dopo la formazione dei nuovi gruppi parlamentari di Italia Viva, credo sia giusto e doveroso per me spiegare le ragioni della mia convinta scelta di rimanere nel Partito democratico”. Luca Lotti, Renziano doc, già ministro dello Sport nel governo Gentiloni, scrive una lettera a Il Foglio per spiegare non ha seguito Matteo Renzi in Italia viva ed è rimasto nel partito di Nicola ...

Governo : Librandi (Italia Viva) - destra parla di poltrone - noi di asili nido : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Salvini e Meloni agitano la retorica sui posti e le poltrone, non avendo argomenti concreti contro il Governo. Mentre loro parlano di poltrone, noi preferiamo occuparci degli unici posti che ci interessano davvero, il numero di posti disponibili negli asili nido, con il Family Act che la ministra Bonetti sta redigendo”. Lo dichiara il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi. ‘Un ...

Italia Viva : Gozi - Yogurt? Si ma a lunga scadenza - in Ue vicini a Macron : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Lo yogurt mi piace moltissimo. Poi il nostro è 4.0, un nuovo prodotto a scadenza lunghissima”. Lo dice in un’intervista a Repubblica Sandro Gozi, sottosegretario nei governi Renzi e Gentiloni, attualmente consigliere agli Affari Ue del primo ministro francese e tra i renziani di ferro che hanno lasciato il Pd per entrare in Italia Viva, rispondendo così alle parole di Romano Prodi sulla ...