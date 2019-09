Volley | Europei 2019 | Italia-Turchia | gli anatolici ai raggi X Eksi e Lagumdzija da non

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) L’affronterà lanegli ottavi di finale deglidimaschile, la nostra Nazionale scenderà in campo domenica 22 settembre (ore 17.00) per sfidare gliin un incontro da dentro o fuori. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico e andranno a caccia della qualificazione ai quarti di finale con l’obiettivo di ottenere la rivincita contro la Francia ma i ragazzi del CT Chicco Blengini non dovranno assolutamente sottovalutare un avversario indubbiamente di seconda fascia ma che si distingue per compattezza e coriaceità. Gli uomini di coach Ozbey hanno concluso il gruppo C al terzo posto perdendo le sfide contro Russia, Slovenia e Finlandia ma non hanno complessivamente sfigurato e a tratti hanno offerto un buon gioco. Si tratta di una squadra che può contare su giocatori esperti e altri emergenti, già affrontata ...

