MotoGp – Marc Marquez sicuro di sè dopo la pole di Aragon | “Quartararo? Sapevo di aver

Marc Marquez MotoGp - GP Aragon 2019 : “L’obiettivo era la pole position ma ora conta la gara” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Motorland. Lo spagnolo ha confermato il pronostico della vigilia e ha letteralmente dominato le qualifiche, il suo giro buono è stato davvero perfetto e non ha lasciato spazio agli avversari anche se Fabio Quartararo lo ha fatto tremare nel finale. Tutto molto facile per il Campione del Mondo che domani andrà a caccia ...

MotoGp - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Marc Marquez pole senza rivali davanti a Quartararo e Vinales - Rossi 6° - Dovizioso 10° : senza rivali e senza storia. Marc Marquez conquista, a mani basse, la pole position del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP e conferma che è pronto, se non prontissimo, a dominare sotto ogni punto di vista questo terzo fine settimana in terra spagnola del Motomondiale. I distacchi rifilati a tutti sono siderali e avvilenti per i suoi rivali, con i soli Fabio Quartararo e Maverick Vinales in grado di contenere il gap, mentre Valentino Rossi è ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Aragon 2019 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez conquista la pole! : Si sono appena concluse le qualifiche del GP di Aragon, valida per il Mondiale di MotoGP: pole per Marc Marquez, sesto Vaentino Rossi, decimo Andrea Dovizioso. RISULTATO E classifica Q1 GP DI Aragon 2019 DI MotoGP 1 M. Marquez 1:47.009 2 F. QUARTARARO +0.327 3 M. VIÑALES +0.463 4 J. MILLER +0.649 5 A. ESPARGARO +0.724 6 V. ROSSI +1.006 7 C. CRUTCHLOW +1.313 8 F. MORBIDELLI +1.363 9 J. MIR +1.499 10 A. DOVIZIOSO ...

Marc Marquez MotoGp - GP Aragon 2019 : “Ho capito subito che sarà una storia diversa dalle ultime corse” : Lo spagnolo Marc Marquez ha iniziato in maniera positiva il weekend del GP di Aragon 2019 di MotoGP, dominando la sessione del mattino e lavorando moltissimo sul passo durante il pomeriggio. Nemmeno una scivolata ad inizio FP2 è riuscita a fermare la furia del padrone di casa che vuole bissare il successo di Misano, nonostante una Yamaha davvero “cattiva” che ha piazzato tre piloti davanti a tutti dopo pranzo. Un gran tempo trovato ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : analisi prove libere. Le Yamaha crescono - Marc Marquez vola - Ducati dove sei? : Se la Yamaha sorride, Marc Marquez lo fa ancora di più. La scuderia di Iwata conclude la FP2 del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, con una splendida tripletta con Maverick Vinales che precede Valentino Rossi e Fabio Quartararo, per una risposta importante su una pista nella quale spesso ha faticato. Ma, ad ogni modo, il campione del mondo sembra comunque di un altro pianeta. Il portacolori della Honda, infatti, dopo aver fatto segnare un ...

VIDEO MotoGp - GP Aragon 2019 : la caduta innocua di Marc Marquez nelle prove libere del venerdì : Marc Marquez è stato il mattatore del primo giorno di prove sul tracciato di Aragon (Spagna), sede del 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo, pur non avendo chiuso con il miglior crono delle FP2, Marc ha mantenuto il suo status di leader per costanza di rendimento e grande affinità con la Honda. Ecco che anche una scivolata in curva-8 è del tutto innocua e non va a intaccare le certezze dell’asso nativo di Cervera. ...

Marc Marquez MotoGp - GP Aragon 2019 : “L’obiettivo è continua a vincere e giocarsela sempre” : Dopo il fine settimana di Misano (Italia), si torna subito in pista ad Aragon (Spagna) per il quattordicesimo round iridato (20-22 settembre). In MotoGP, come al solito, è aperta la caccia al leader della classifica mondiale, Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Honda n. 93, è sempre più vicino al suo ottavo titolo iridato, vantando a sei weekend dalla conclusione ben 93 punti sul secondo nella classifica mondiale, ovvero Andrea Dovizioso. ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : Marc Marquez torna su una pista amica per dominare - le Yamaha e Dovizioso proveranno ad insidiarlo : Il Motomondiale non si ferma dopo il bellissimo appuntamento di Misano Adriatico e si sposta subito ad Alcañiz per la decima edizione del Gran Premio d’Aragon. A 6 round dalla fine della stagione manca ormai solo la certezza aritmetica per ufficializzare l’ottavo titolo iridato della carriera (il sesto nella top class) di Marc Marquez, protagonista assoluto e dominatore incontrastato del 2019 con un vantaggio abissale di 93 punti ...

MotoGp - Domenicali dà i voti alla Ducati : “Dovizioso si merita 6.5 per colpa di… Marc Marquez” : L’amministratore delegato della Ducati ha fatto un bilancio di questa stagione non ancora terminata, dando i voti ai propri piloti Una stagione in chiaroscuro per la Ducati, buone gare intervallate da pesanti black-out che non hanno permesso a Dovizioso e Petrucci di lottare per il titolo mondiale. AFP/LaPresse Merito soprattutto di un Marc Marquez straordinario anche a Misano, dove lo spagnolo è riuscito a vincere su una pista non ...

MotoGp - Marc Marquez e la guerra psicologica con Valentino Rossi. L’unica battaglia impossibile da vincere : Il rabbioso trionfo di Misano, arrivato dopo oltre un mese di astinenza e due brutte sconfitte che bruciavano, è valso a Marc Marquez un vantaggio di 93 punti nella classifica del Mondiale MotoGP 2019; l’ottavo titolo iridato è ormai quasi una formalità e per il Cannibale spagnolo non resta che concentrarsi sulle piccole cose per trovare e sfruttare le motivazioni necessarie. Il cammino in questo 2019 è stato abbastanza lineare, solamente ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Fabio Quartararo - perché il francese rappresenta l’unica - credibile alternativa a Marc Marquez : Marc Marquez è pronto per festeggiare il suo sesto titolo nella MotoGP, arrivando alla 14esima gara di Aragon con un margine da record che non si vedeva dal lontano 2005. La classe regina è pronta ad inchinarsi per l’ennesima volta allo spagnolo che, da quando è sbarcato nel 2013, non ha lasciato scampo a nessuno se non nel campionato 2015 nel quale successe letteralmente di tutto. Chi, quindi, potrebbe fermare questo strapotere? I rivali ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Marc Marquez vs Fabio Quartararo - è nata ufficialmente la rivalità del prossimo decennio : Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 di MotoGP ha offerto al caloroso pubblico romagnolo un fine settimana ricchissimo di avvenimenti, conclusosi con l’emozionante duello tra Fabio Quartararo e Marc Marquez che ha consegnato la vittoria a quest’ultimo. Già dalle qualifiche del sabato si era capito che si sarebbe potuto assistere ad una corsa entusiasmante, con il grande passo delle Yamaha e l’ennesimo capitolo ...

MotoGp - Marc Marquez vince a San Marino davanti a Quartararo e Vinales. Valentino Rossi quarto : Marc Marquez vince con un sorpasso all’ultimo giro il Gp di San Marino, tredicesimo appuntamento stagionale della Motogp. Il campione del mondo su Honda precede sul traguardo il francese Fabio Quartararo e il connazionale Maverick Vinales, quarto Valentino Rossi davanti a Franco Morbidelli e Andrea

MotoGp - Pagelle GP San Marino 2019 : Marc Marquez vince di forza - Quartararo eroico - Rossi si accontenta - male la Ducati : Inesorabile. Marc Marquez voleva vincere a Misano e ce l’ha messa tutta. Voleva rifarsi dopo le due beffe all’ultimo giro di Red Bull Ring e Silverstone e impartisce una “lezione” a Fabio Quartararo che le prova tutte per vincere per la prima volta in carriera. Le Yamaha ufficiali calano in gara, mentre le Ducati non si vedono mai. Cadute improvvide per Alex Rins e Cal Crutchlow. Il Gran Premio di San Marino 2019 della ...