Bonetti lancia il Family Act | Cittadinanza italiana con lo Ius

Fonte : blogo

(Di sabato 21 settembre 2019) La ministra della famiglia ElenailAct, che comprende una nuova modalità di acquisizione della, con lo Ius culturae: "Un bambino, figlio di stranieri, che concluda un ciclo di studi nel nostro paese deve avere lacon lo Ius Culturae". Il ragionamento diè il seguente: "Se lo Stato investe nella formazione di una persona, poi è giusto che la valorizzi. Diversamente, è come far allenare un giocatore tutta la settimana e poi tenerlo in panchina". La ministra renziana, che come la collega dell’Agricoltura Terranova ha comunicato la sua adesione a Italia Viva, ne ha parlato a La Stampa nel quadro delle iniziative che il suo ministero vuole mettere in campo per “porre il tema della famiglia, con un progetto di sistema che combatta la denatalità e rimetta l’educazione al centro”.La ministra parla del doppi ...

73deva73 : RT @51fini: Renzi lancia il 'Family Act' Con il ministro Bonetti l'alfiere di Italia Viva nel governo Conte, la prima proposta del nuovo pa… - erpedrini : RT @51fini: Renzi lancia il 'Family Act' Con il ministro Bonetti l'alfiere di Italia Viva nel governo Conte, la prima proposta del nuovo pa… - Ketty57664851 : RT @51fini: Renzi lancia il 'Family Act' Con il ministro Bonetti l'alfiere di Italia Viva nel governo Conte, la prima proposta del nuovo pa… -