Ascolti Tale e Quale Show | Rosy Abate | Carlo Conti vince la serata

Ascolti Tale e Quale Show : arriva il primo verdetto per Carlo Conti : Tale e Quale Show 2019, Ascolti prima puntata: Carlo Conti riparte in calo È partito ieri Tale e Quale Show, il programma cult del venerdì sera di Rai1. Per lo Show di Carlo Conti questi sono stati gli Ascolti: 3.844.000 telespettatori e il 21.5% di share, in netto calo rispetto all’anno scorso quando fece ben 600 mila telespettatori e 2 punti percentuali in più. Come mai Ascolti così bassi per il programma dell’ammiraglia Rai, mai ...