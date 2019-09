Incendi in Toscana | 3 elicotteri regionali al lavoro

Incendi : in Toscana divieto di abbruciamento prorogato al 30 settembre : In Toscana è stato posticipato al 30 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di Incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. La proroga di ulteriori 15 giorni si è resa necessaria a causa del previsto mantenimento, per tutto il mese di settembre, di condizioni meteo stabili. Il Consorzio LaMMA fornisce indicazioni sul probabile instaurarsi di ...

Toscana : fulmine Incendia casa a Magliano (Fivizzano) : Un forte temporale con pioggia intensa e fulmini ha colpito nel pomeriggio di ieri la Lunigiana. Nel borgo di Magliano, frazione di Fivizzano, una scarica elettrica ha innescato perfino un...

Incendi Toscana - a fuoco cartiera a Lucca : “Chiudete le finestre”. Chiusa la statale del Brennero [FOTO] : In queste ore è in corso un Incendio alla cartiera Pasquini di Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca. I Vigili del fuoco del comando di Lucca stanno intervenendo con cinque mezzi e quindici unità per cercare di domare le fiamme che hanno coinvolto materiale cartaceo all’esterno di una cartiera. Non si segnalano al momento persone coinvolte, ma il rogo ha interessato anche la sede stradale della vicina statale del Brennero tanto ...

Incendi Toscana : fiamme in una pineta impervia a Chiusi della Verna : Ancora allarme Incendi in Toscana: un rogo si è verificato a Compito di Chiusi della Verna (Arezzo) la notte scorsa dove le fiamme hanno colpito una pineta. A causa del terreno impervio e pendente è stato necessario l’allestimento di una linea d’acqua di 400 metri. Le fiamme sono state circoscritte solo stamani. Sul posto vigili del fuoco, squadre antIncendio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e squadre ...

Incendi Toscana : brucia un bosco in Maremma - pompieri a difesa delle case : Incendi in Toscana, in particolare in Maremma dove tre squadre dei vigili del fuoco di Grosseto stanno intervenendo per un rogo di bosco e sterpaglie a Giuncarico. Sul posto anche squadre di volontari, un elicottero della Regione ed è stato allertato anche l’elicottero dei vigili del Fuoco. Le squadre oltre alle operazioni di spegnimento delle fiamme si sono posizionate a protezione di alcune abitazioni che sono vicino al luogo ...

Incendi Toscana : fiamme vicino a Grosseto - chiesto elicottero : Incendio alle porte di Grosseto. Le fiamme stanno aggredendo sterpaglie nella zona sud, vicino all’argine dell’Ombrone, nella zona di Ponte Mussolini. I vigili del fuoco stanno cercando di bloccare il fronte del fuoco per non farlo entrare nell’area di golena. E’ stato richiesto l’intervento dell’elicottero della Regione Toscana. L'articolo Incendi Toscana: fiamme vicino a Grosseto, chiesto elicottero sembra ...