Bridge | Mondiali 2019 | Italia al settimo posto nelle Bermuda Bowl

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Va in archivio la sesta giornata deidiche si stanno tenendo a Wuhan, in Cina. Andiamo a scoprire i risultati degli azzurri impegnati oggivarie competizioni. L’perde per 23-32 con l’Indonesia, vince con la Norvegia per 23-18 ed infine asfalta Singapore per 45-3, risalendo così fino alla settima posizione in classifica, a quota 219.29. Classifica dopo 18 dei 23 round (Top 8) 1 USA 1 277.67 2 Svezia 244.90 3 Olanda 233.43 4 Cina 229.74 5 Polonia 223.48 6 Norvegia 222.78 7219.29 8 Inghilterra 217.36 Nel d’Orsi Trophy l’perde con la Francia per 23-48, vince con Reunion per 39-34, ed infine perde contro l’Irlanda per 15-46, attestandosi in sedicesima piazza a quota 168.13. Classifica dopo 18 dei 23 round (Top 8) 1 India 240.02 2 Danimarca 224.90 3 Cina Taipei 222.52 4 Inghilterra 219.58 5 USA 2 ...

zazoomnews : Bridge Mondiali 2019: Italia in ottava posizione al termine della quinta giornata - #Bridge #Mondiali #2019:… - zazoomblog : Bridge Mondiali 2019: Italia in ottava posizione al termine della quinta giornata - #Bridge #Mondiali #2019:… - zazoomblog : Bridge Mondiali 2019: Italia in ottava posizione al termine della quinta giornata - #Bridge #Mondiali #2019:… -