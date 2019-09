Death Stranding avrà dei sequel? Stando a quello che dice Hideo Kojima sembrerebbe di sì

Fonte : eurogamer

(Di martedì 17 settembre 2019) Mancano poco meno di due mesi all'uscita died in questo periodo continuano a fioccare senza sosta alcuni dettagli. Come aveva precedentemente dichiarato, per lui il gioco segna la creazione di un nuovo genere chiamato "Strand Games". Tuttavia, affinché il genere venga esplorato correttamente, potrebbero essere necessari altri capitoli.Parlando con GameSpot,ha indicato cheda solo potrebbe non essere sufficiente per far capire ai giocatori il genere. Ciò che viene proposto nel gioco potrebbe servire da base per il genere, maha anche espresso il desiderio di perfezionarlo, in modo da far capire esattamente ai fan a cosa stanno giocando."Non so sediventerà una serie, ma in genere, la parte più difficile è che quando crei qualcosa di nuovo, bisogna sviluppare anche une magari addirittura un terzo capitolo, in ...

