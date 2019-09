Meghan Markle | ora spunta la droga Nuovo scandalo a corte | gli affari milionari della

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2019) Unsta per travolgere. La Duchessa di Sussex che si sta preparando a un lungo viaggio in Africa con il principe Harry è finita dial centro delle cronache per l’ennesimo guaio di famiglia: il nipote Tyler, figlio del fratellastro Thomas, si è messo a vendere marijuana e derivati. L’imprenditore, 27 anni, riporta il Messaggero, ha già “fatto molti milioni” vendendo una varietà di erba intitolata alla nota zia e al principino: si va dunque daSparkle ad Archie Sparkle, “così potente che ti fa saltare la corona dalla testa”.Tyler non rivela esattamente quanto guadagna, ma dichiara di aspettarsi nel prossimo anno entrate da oltre 200 milioni di dollari. Chissà come la prenderà zia? Di certo non potrà essere molto critica nei confronti del nipote visto che lei stesse durante le prime nozze regalò agli amici marijuana.+++La notizia ...

periodicodaily : Meghan Markle presenta la sua linea di abiti per aiutare le donne in cerca di lavoro - IOdonna : Il principe Harry compie 35 anni: Meghan Markle posta su Instagram la foto inedita di Archie - periodicodaily : Meghan Markle ha scelto un importante progetto rivolto alle donne come prima uscita dopo aver messo al mondo il fig… -