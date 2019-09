Allarme Lettera22 “per censura Facebook a Il Secolo D`Italia”

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 16 settembre 2019) "Apprendiamo con grande preoccupazione cheha rimosso dalle proprie pagine un articolo deld`Italia, come denunciato dal Direttore Francesco Storace, su un argomento evidentemente sgradito a Menlo Park". E` quanto scrive in una nota l`associazione, che lancia un. Il nostroè duplice - prosegue-. Innanzi tutto per la grave forma didi cui è stato oggetto ild`Italia, una testata che da oltre 60 anni arricchisce il panorama editoriale italiana, contribuendo in maniera significativa al pluralismo ed alla completezza dell`Informazione, ai cui colleghi esprimiamo tutta la nostra solidarietà. In secondo luogo per l`assordante silenzio della Politica e delle associazioni di categoria dei Giornalisti. Perché il fatto va oltre il singolo caso, quando si comincia a colpire la libertà di stampa si colpiscono i valori fondamentali, ...