Call of Duty | Modern Warfare | la modalità Ground War da 64 giocatori sarà disponibile

Call of Duty : Modern Warfare - prime impressioni : La serie di Modern Warfare per i fan di Call of Duty è da sempre considerata il capolavoro di Activision. Infinity Ward negli anni che furono fece scuola per quanto riguarda gli FPS, elevando gli sparatutto a genere di punta di fine anni 2000. Gli anni passano e Call of Duty non è più considerato come punto di riferimento degli sparatutto, surclassato da serie che hanno saputo reinventarsi in maniera più efficace. Con alti e bassi Activision ha ...

Al via oggi le due settimane di sessioni beta di Call of Duty : Modern Warfare : Se non vedete l'ora di mettere le mani su Call of Duty: Modern Warfare di Infinity Ward, ecco un utile reminder per le varie sessioni beta - alcune aperte - che inizieranno oggi.oggi, 12 settembre, iniziano le sessioni, ma riguarderanno solo gli utenti PS4. Il 12 e 13 settembre, i giocatori PS4 con "accesso anticipato", ovvero quelli che hanno prenotato il gioco, potranno provare lo sparatutto. In seguito i giocatori di PS4 accederanno alla beta ...

Call of Duty Modern Warfare : Quando - dove e su cosa giocare la BETA : La BETA di Call of Duty Modern Warfare è alle porte,quali sono i contenuti previsti? come fare per accedervi? dove sarà disponibile? A seguire tutto quello che c’è da sapere. Come partecipare alla BETA di Call of Duty Modern Warfare Partiamo subito da come partecipare, se avete una Playstation 4 potete provare la BETA dal 12 al 16 Settembre, se invece avete una Xbox One o usate il PC per giocare dovrete ...

Call of Duty : Modern Warfare (open alpha) - prova : Nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del nostro articolo di prova del comparto multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare, non siamo rimasti sorpresi nel constatare come tanti colleghi e content creator di tutto il mondo si siano dichiarati, come noi, largamente soddisfatti dalla sessione di prova a cui abbiamo preso parte nei sobborghi di Los Angeles verso la fine del mese scorso. Al netto delle buone sensazioni che ...

Beta Call of Duty Modern Warfare pronta a grandi cose - le ultime indiscrezioni : Siamo ormai a ridosso della release della Beta di Call of Duty Modern Warfare, e la smania degli appassionati fan della serie non può non essere ai massimi livelli. Dopo la possibilità offerta da Activision e Infinity Ward all'inizio del mese di agosto , che ha permesso alla community di fare un primo timido passo nel mondo di gioco online e di cominciare a fare la conoscenza della nuova modalità Gunfight, per la serie sparatutto è arrivato il ...

La campagna di Call of Duty : Modern Warfare si mostrerà alla fine di settembre : Lo sviluppatore di Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward, ha promesso nuove interessanti rivelazioni sull'atteso gioco.L'account Twitter ufficiale di Call of Duty ha pubblicato alcune informazioni interessanti sui prossimi reveal di Modern Warfare. Anche se mancano date precise, il tweet fa sapere ai fan quando possono aspettarsi nuove informazioni.Tutto prenderà il via la settimana del 16 settembre, ovvero quando impareremo di più sul ...

Call of Duty Modern Warfare verso l’uscita - ecco la marcia d’avvicinamento : Su Call of Duty Modern Warfare sono state spese senza ombra di dubbio già tonnellate e tonnellate di parole. Prassi normalissima, a maggior ragione considerando il fatto che a curare il nuovo capitolo del franchise di Activision ci sono i ragazzi di Infinity Ward, autori di cose alquanto interessanti nel passato della saga. Il mese di agosto ha permesso agli utenti della community di saggiare con mano per la prima volta la bontà della nuova ...

La durata della campagna di Call of Duty : Modern Warfare sarà "in linea" con gli ultimi giochi della serie : Il nuovo Call of Duty: Modern Warfare di Activision verrà lanciato a ottobre ed è pronto per essere uno dei più grandi giochi del 2019. Ma quanto ci vorrà per portare a termine la sua campagna?Come con quasi tutti i giochi, il modo in cui giochiamo determina la durata di un titolo. Questo vale anche per Modern Warfare, ha detto a Game Informer il narrative director Taylor Kurosaki.Detto questo, Kurosaki ha affermato che i giocatori possono ...

Call of Duty : Modern Warfare : la modalità battle royale non rientra nei piani di Infinity Ward : Call of Duty: Modern Warfare probabilmente non presenterà una modalità battle royale. Gli sviluppatori Joe Cecot e Taylor Kurosaki hanno recentemente parlato con Game Informer della possibile modalità per Modern Warfare, ma sembra proprio che la battle royale potrebbe non far parte del pacchetto finale."La nostra risposta è che adoriamo la battle royale", ha detto Cecot. Tuttavia, secondo quanto riferito, Infinity Ward non sta pianificando di ...

Call of Duty Modern Warfare e il crossplay - i dettagli su come funzionerà : Procede senza sosta la marcia d'avvicinamento a Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della fortunata serie sparatutto in prima persona che si appresta a tornare sugli schermi riportando a galla i fasti degli albori, dopo gli ultimi capitoli che avevano un po' perso di vista la retta via e si erano avviati verso una strada eccessivamente futuristica. I primi approcci con Call of Duty Modern Warfare sono stati possibili proprio nelle ...

Call of Duty Modern Warfare 2 : all'epoca anche la stessa Infinity Ward si divise sulla missione Niente Russo : Al momento della sua pubblicazione sulle console di scorsa generazione, Call of Duty: Modern Warfare 2 fece discutere pubblico e critica per la presenza della missione "Niente Russo." Nella missione il giocatore rivestiva i panni di un agente CIA e aveva il compito di infiltrarsi in una cellula terroristica, il tutto ambientato in un aeroporto. Purtroppo parte della missione prevedeva il far fuoco su civili innocenti (anche se il giocatore ...

Call of Duty Modern Warfare e gli assist alla mira : Infinity Ward ha pensato a tutto : La versione alpha di Call of Duty Modern Warfare dell'ultimo fine settimana ha in sostanza rappresentato l'esordio per il titolo su PS4. La console di casa Sony ha ospitato per prima (e in esclusiva) il test del nuovo capitolo della serie di Activision e Infinity Ward, con gli utenti della community che hanno potuto in questo modo saggiare con mano alcune delle feature che andranno a infarcire il gameplay completo. Ovviamente momenti come ...

Call of Duty Modern Warfare rinuncia al motion capture - scelta particolare di Infinty Ward : È stato un fine settimana vissuto a grandissima intensità quello dei fan di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie targata Activision curato in questo specifico frangente dai ragazzi di Infinity Ward. La versione alpha del gioco ha infatti consentito di avere un primo piccolo assaggio di alcune delle bontà videoludiche pronte a essere impiattate e servite sul finire del prossimo mese di ottobre, e ovviamente la salivazione ...

Alle 18 : 00 vi aspettiamo in diretta con l'Alpha di Call of Duty Modern Warfare : Quest'oggi Alle 18:00 vi aspettiamo puntuali con la diretta della modalità Gunfight di Call of Duty Modern Warfare.Avremo dunque modo di provare insieme questa modalità giocando all'Alpha di Call of Duty Modern Warfare, i cui server sono infatti già online su PS4. Il lancio dell'Alpha è infatti disponibile solo per i possessori della console Sony, mentre tutti i giocatori PC e Xbox One dovranno dunque attendere la versione beta, prevista per il ...