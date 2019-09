Uno yacht di nome “Santiago” | l’ultima follia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Capri - furto milionario : rubati gioielli per 2 milioni di euro su Uno yacht di lusso durante matrimonio vip : Un colpo da vero Arsenio Lupin quello messo a segno qualche giorno fa a bordo di un super-yacht di lusso al largo di Capri: sono stati infatti rubati gioielli per un valore di oltre due milioni di euro. I preziosi sono spariti mentre erano in corso gli sfarzosi festeggiamenti per il matrimonio di due star del cinema cinese, Jacky Heung e Bea Hayden, celebrità di Taiwan. La vittima è una top model molto famosa in Cina migliore amica della sposa, ...

Incidente Isole Eolie - traghetto contro Uno yacht : la dinamica dello scontro : La Capitaneria di Porto ha gia’ avviato i primi accertamenti per chiarire la dinamica dell’Incidente avvenuto nel pomeriggio alle Isole Eolie quando un traghetto e uno yacht si sono scontrati. Il comandante Francesco Principale ha cominciato gli interrogatori degli equipaggi. Secondo gli inquirenti a causare lo scontro sarebbe stato il traghetto che non avrebbe dato la precedenza al natante. Il vaporetto era diretto a Salina, mentre ...

Eolie - scontro tra traghetto e yacht : cinque feriti - Uno grave : Gabriele Laganà L’incidente è avvenuto questa mattina tra le isole di Lipari e Salina. A bordo del traghetto c’erano 350 turisti. Illesi i 5 occupanti dello yacht Paura questa mattina nel tratto di mare tra le isole di Lipari e di Salina a causa di uno scontro fra un traghetto della Sicily Tours con a bordo 350 turisti e uno yacht di 20 metri con 5 diporti campani. cinque le persone ferite, di cui una sarebbe in gravi condizioni. ...

Scontro in mare tra una motonave con 350 turisti a bordo e Uno yacht : Cinque feriti, di cui uno grave trasportato in elisoccorso a Messina. La Guardia Costiera indaga sulle dinamiche...

Eolie - scontro tra traghetto con 350 passeggeri a bordo e Uno yacht : 5 feriti - uno è grave : Incidente al largo delle isole Eolie, in Sicilia, dove un traghetto con a bordo 350 turisti si è scontrato per cause in via di accertamento contro uno yacht, provocando il ferimento di 5 persone, di cui una in gravi condizioni è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Messina. Indagini in corso.Continua a leggere

Paura alle Isole Eolie - traghetto si schianta contro Uno yacht : cinque feriti : Paura alle Isole Eolie dove un traghetto con 350 turisti si è scontrato con uno yacht nel mare delle Eolie. cinque i feriti di cui uno grave. Erano tutti sul vaporetto. Illesi gli occupanti dello yacht. E’ intervenuta la guardia costiera che ha scortato la nave nel porto di Santa Marina Salina dove, ad attenderli in banchina per le cure del caso, vi era il personale del servizio 118 con ambulanza. Dopo aver fatto sbarcare tutti dal ...

Croazia - tragedia su Uno yacht : morto un noto imprenditore italiano - molto gravi i due figli : Eugenio Vinci, 57 anni, originario di Sant'Agata di Militello, sarebbe stato ucciso dai gas di scarico dell'imbarcazione. In un primo momento si era ipotizzata un'intossicazione alimentare

Porto Cervo - incendio a bordo di Uno yacht : salvate le otto persone a bordo : L'incendio è divampato questa mattina: sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera che non sono riusciti a domare le fiamme. L'imbarcazione è colata a picco.Continua a leggere

Heidi Klum e Tom Kaulitz sposi su Uno yacht nel golfo di Napoli : La modella 46enne è convolata a nozze per la terza volta, con un uomo più giovane di lei di 17 anni. Tre giorni di festeggiamenti per familiari e intimi. Hanno pronunciato il fatidico sì su uno yacht super lussuoso, di proprietà in passato dell’armatore miliardario greco Aristotele Onassis. La modella tedesca Heidi Klum e il chitarrista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz si sono sposati nel golfo di Napoli sull’imbarcazione Christina 0, che ha preso il ...

Capo Carbonara - affonda Uno yacht di 25 metri : guardia costiera salva 6 persone : Uno yacht è affondato domenica pomeriggio a circa otto miglia dalle coste della Sardegna e sei persone sono state salvate dalla guardia costiera. L’allarme è scattato alle 17.10 quando alla sala operativa della Capitaneria di porto di Cagliari è arrivata la richiesta di aiuto del comandante dell’Oceans Five, una imbarcazione battente bandiera maltese, lunga 25 metri. Lo yacht, con sei persone a bordo, imbarcava acqua dopo aver ...

Uno yacht da milioni di euro affonda in Sardegna : salvate sei persone : Le difficoltà sarebbero iniziate a causa delle pessime condizioni meteo e di navigazione, per cui lo yacht si è inclinando iniziando a imbarcare grandi quantità di acqua e danneggiando il motore. All'intervento della Guardia Costiera, cinque persone sono state subito soccorse, mentre il capitano è rimasto a bordo nel tentativo di evitare che l'imbarcazione affondasse.Continua a leggere

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : hanno acquistato Uno yacht di nome Santiago! Guarda le foto : E' senza alcun dubbio l'estate più bella degli ultimi anni per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornati insieme qualche mese fa dopo una lunga separazione. Tra loro è riscoppiata la passione e quest'anno...