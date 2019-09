Ginnastica ritmica | Mondiali 2019 | dove vederli in tv e streaming La programmazione

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : l’Italia sogna con le sue Farfalle - a caccia di medaglie verso le Olimpiadi : Le Farfalle volano ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica con una certezza: sono già in possesso della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale di Ginnastica ritmica ha staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi grazie al secondo posto conquistato nel concorso generale dell’ultima rassegna iridata e a Baku gareggeranno senza l’ossessione di dover ottenere il biglietto per il Giappone: l’obiettivo è ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. Farfalle per le medaglie - Agiurgiuculese e Baldassarri per le Olimpiadi : Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica della Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per i Mondiali che si disputeranno a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 22 settembre. Le Farfalle, già certe della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, cercheranno di salire nuovamente sul podio sia nel concorso generale che nelle finali di specialità: Alessia Maurelli e compagne se la dovranno vedere con Russia, Bulgaria, Ucraina, ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Agiurgiuculese e Baldassarri a caccia delle Olimpiadi 2020. E nelle Finali di Specialità… : Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri vorranno essere assolute protagoniste ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica che si disputeranno a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 22 settembre. Le nostre due individualiste di punta sono reduci dal trionfale weekend di Portimao dove è andata in scena l’ultima tappa della World Challenge Cup, è vero che in Portogallo erano assenti diverse stelle tra cui le russe Dina e Arina Averina ma le azzurre ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica si disputeranno a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 22 settembre, la rassegna iridata assegnerà gli ultimi posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia è già qualificata con la squadra grazie al podio ottenuto lo scorso anno, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese inseguiranno invece il pass a livello individuale e hanno tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo. Le Farfalle sono ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2019 : le Farfalle dominano le Finali di Specialità - Agiurgiuculese e Baldassarri in trionfo : Giornata trionfale per l’Italia a Portimao (Portogallo) dove si è conclusa l’ultima tappa della World Challenge Cup 2019 di Ginnastica ritmica. Dopo aver trionfato nel concorso generale, le Farfalle si sono replicate nelle Finali di Specialità (prove non olimpiche) e hanno conquistato altre due medaglie: oro con le cinque palle (29.500), argento con cerchi e clavette (28.550) alle spalle della Bielorussia. Alessia Maurelli e compagne ...

Ginnastica ritmica : i Campionati Mondiali a Baku in partenza dal 16 settembre : Partiranno lunedì 16 settembre i Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica a Baku, Azerbaijan, e proseguiranno fino alla domenica successiva, il 22 settembre. I turni di qualificazione per le ginnaste individuali impegnate con cerchio e palla si tengano lunedì 16 e martedì 17, mentre clavette e nastro scenderanno in pedana mercoledì 18 e giovedì 19. I turni suddetti serviranno a determinare la classifica per "Team", ottenuta sommando gli 8 ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2019 : Farfalle in testa a metà gara a Portimao - Agiurgiuculese prima nell’individuale : Grande inizio per l’Italia nella tappa della World Challenge Cup 2019 di Ginnastica ritmica che si sta disputando a Portimao (Portogallo). Nell’ultima tappa del circuito itinerante prima dei Mondiali che si disputeranno tra una decina di giorni a Baku (Azerbaijan), le Farfalle sono subito balzate al comando della classifica a metà del concorso generale grazie a uno strepitoso esercizio con le cinque palle valso 29.350 punti. Alessia ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2019 : Italia terza nell’all-around a Kazan - Russia imbattibile. Baldassarri settima : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale nella tappa di Kazan valida per la World Challenge Cup 2019 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno totalizzato 56.900 punti nell’all-around (unica prova olimpica): dopo il 28.550 di ieri con le cinque palle, le azzurre hanno totalizzato 28.350 nell’esercizio misto (3 cerchi e 4 clavette). Una performance ottima di Alessia Maurelli e compagne è valsa il terzo ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2019 : Italia terza a metà gara - inseguimento a Russia e Bulgaria a Kazan : A Kazan (Russia) è incominciata l’ultima tappa della World Challenge Cup 2019 di Ginnastica ritmica, si tratta dell’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Baku in programma tra un paio di settimane. L’Italia è tornata assoluta protagonista con le Farfalle, capaci a Ferragosto di conquistare l’oro alle 5 palle nella tappa di Minsk: la nostra Nazionale ha eseguito un meraviglioso esercizio proprio con le cinque palle e ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2019 : Alexandra Agiurciulese d’argento al nastro a Cluj - Italia sul podio : Alexandra Agiurgiuculese ha conquistato la medaglia d’argento al nastro in occasione della tappa di World Challenge Cup che si è disputata a Cluj-Napoca (Romania). L’azzurra ha eseguito un meraviglioso esercizio che le è valso il totale di 20.600 punti (12.3 il D Score) riuscendo così a salire sul secondo gradino del podio tra le israeliane Linoy Ashram (22.250) e Nicol Zelikman (20.000). La ragazza di origini rumene si è invece ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup Minsk 2019 : l’Italia vince alle cinque palle - Baldassarri terza al nastro : Va in archivio a Minsk, in Bielorussia, la tappa di World Challenge Cup di Ginnastica ritmica, una sorta di prova generale dei Mondiali che si disputeranno a Baku tra un mese, data la presenza di tutte le principali atlete. Le Farfalle (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Letizia Cicconcelli ed Anna Basta, tesserate per l’Aeronautica Militare), che ricordiamo essere vice campionesse del mondo, oggi ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup Minsk 2019 : Alexandra Agiurgiuculese brilla con il quarto posto nel concorso generale - Farfalle quinte : Grandissima prestazione ad un mese dai Mondiali per l’azzurra Alexandra Agiurgiuculese, protagonista assoluta nel concorso generale individuale della World Challenge Cup 2019 a Minsk, in Bielorussia. La fresca campionessa d’italia si è confermata su altissimi livelli dopo aver chiuso ieri le prime due rotazioni in quinta piazza ed ha ottenuto un brillante quarto posto assoluto dopo le ultime due rotazioni con il nastro e le clavette. ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup Minsk 2019 : quattro finali di specialità centrate dalle azzurre nella prima giornata : Va in archivio a Minsk, in Bielorussia, la prima giornata della tappa di World Challenge Cup di Ginnastica ritmica, una sorta di prova generale dei Mondiali che si disputeranno a Baku tra un mese, data la presenza di tutte le principali atlete. Le Farfalle (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Letizia Cicconcelli, tesserate per l’Aeronautica Militare), che ricordiamo essere vice campionesse del mondo, ...