Inter | Ravezzani | ' Zampino di Moratti dietro al trasferimento di Icardi al Psg'

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Uno dei trasferimenti più discussi di questa estate è stato sicuramente quello di Mauroal Paris Saint Germain. Il centravanti argentino fino agli ultimi giorni di agosto ha rifiutato ogni tipo di proposta, su tutte quelle di Roma, Napoli, Monaco e Arsenal. La sua volontà era quella di rimanere all'ma le parole dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e del tecnico, Antonio Conte, lo hanno portato a desistere, accettando ila Parigi. Il calciatore era fuori dal progetto e non partecipava mai alla parte tattica dell'allenamento. Per questo motivo, prima di accettare la corte del Psg, ha intentato una causa verso il club nerazzurro chiedendo il totale reintegro in gruppo e un indennizzo da 1,5 milioni di euro. Causa che è decaduta con ilnel club dello sceicco, Nasser Al Khelaifi. Retroscena suIl Paris Saint Germain ha voluto ...

