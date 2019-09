X Factor 2019 | le novità | Cattelan nuovo ruolo | Sfera già protagonista

X Factor 2019 - Alessandro Cattelan : "Finalmente partecipo alla genesi di ciò che viene deciso. Il programma si è arricchito" (VIDEO) : E' un Alessandro Cattelan sorridente, carico e più che motivato per affrontare quella che per lui non sarà un'edizione di X Factor come le altre. Oltre la conferma del ruolo di conduttore del talent show di Sky Uno (di ritorno dal 12 settembre) per il nono anno consecutivo, da questa stagione l'impronta Cattelan sarà più incisiva per la buona riuscita della tredicesima edizione, infatti entrerà a far parte della squadra degli autori come ...