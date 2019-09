UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 11 settembre 2019

Fonte : tvsoap

(Di martedì 10 settembre 2019)5328 di Unalin onda11: Dopo aver lavorato tanto per consegnare in tempo utile il lavoro allo studio grafico, Alex (Maria Maurigi) riceve una bella notizia. Invece Mia (Ludovica Nasti) sorprende tutti con una decisione inattesa... Deciso a rimettersi in forma, Renato (Marzio Honorato) affronta un’intensa seduta di ginnastica che però non gli darà i risultati auspicati… Sempre in ansia per Diego (Francesco Vitiello) che è ancora senza lavoro, Raffaele (Patrizio Rispo) ha un’idea che potrebbe aiutare il ragazzo… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UNALdi11su Tv Soap.

ignaziocorrao : Ops, che dite? Ci ha preso il prof @borghi_claudio? Diciamo che Salvini l’anno prossimo non lo invitano più neanche… - Mafalda50348197 : Buonanotte amici A te che sei il mio presente a te la mia mente e come uccelli leggeri fuggon tutti i miei pensier… - bernadettethebe : RT @bellaconlanima: „Un giorno, ragazza, non so quando, ce ne andremo in quel posto dove vogliamo veramente andare a cammineremo nel sole,… -