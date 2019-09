Apple lancia l’iPhone 11 | la fotocamera si fa in tre

Apple Music lancia una beta pubblica sul web per tutti gli abbonati : Oggi Apple lancia per la prima volta sul web una versione beta pubblica del suo popolare servizio di streaming Musicale che sarà disponibile per tutti gli abbonati Apple Music in tutto il mondo. Al momento del lancio il servizio include molte delle funzionalità principali, mentre le altre verranno implementate successivamente. L'articolo Apple Music lancia una beta pubblica sul web per tutti gli abbonati proviene da TuttoAndroid.

Apple pronta a lanciare gli iPhone Pro. Ecco come saranno : È già tempo di nuovi iPhone. come da tradizione, la casa di Cupertino aprirà la sua finestra settembrina presentando i

Amazfit GTS lancia la sfida ad Apple Watch : ufficiale lo smartwatch pazzesco di Huami : A poche settimane dall'annuncio di Amazfit GTR, Huami annuncia il nuovo Amazfit GTS, che lancia la sfida ad Apple Watch con un rpezzo pazzesco L'articolo Amazfit GTS lancia la sfida ad Apple Watch: ufficiale lo smartWatch pazzesco di Huami proviene da TuttoAndroid.

Apple lancia la sfida a Netflix e Amazon : “Investiremo sei miliardi per la Tv+” : L’amministratore delegato Cook punta a generare 50 miliardi di ricavi entro nel 2020 grazie ai servizi televisivi in streaming

Apple Music si integra con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 : Apple Music si integra con tutti i dispositivi Amazon Alexa anche in Italia e guadagna la nuova playlist Shazam Discovery Top 50. L'articolo Apple Music si integra con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 proviene da TuttoAndroid.

Apple lancia la sfida alle serie tv di Netflix - Disney e Hbo : Lo streaming video di serie tv e film è certamente il terreno di scontro su cui si trovano a competere sempre più le piattaforme dedicate e le compagnie tecnologiche. Lo sa bene Apple, che secondo quanto riportato dal Financial Times, ha deciso di aumentare il suo investimento nel progetto Tv+ fino a 6 miliardi di dollari per produrre contenuti originali e nuovi show, contrastando così l’avanzata di colossi come Netflix, Disney e ...