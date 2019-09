Industria | Lombardia | 16 500 lavoratori metalmeccanica coinvolti da crisi +71%

In Lombardia la produzione Industriale torna a calare dopo sei anni : Sul Foglio, il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, aveva avvisato che l'ultimo anno in Italia era stato perduto per la crescita, tra errori e miopie di un governo litigioso che ha puntato solo su riforme recessive dimenticandosi del futuro. Ora, a certificare quell'avvertimento, sono arrivati

Imprese : accordo Ubi Banca-ConfIndustria Lombardia per innovazione (2) : (AdnKronos) - “Competitività delle Imprese e innovazione nel mondo produttivo sono gli obiettivi del lavoro avviato con il sistema confindustriale a livello nazionale e l’intesa siglata con Confindustria Lombardia rientra in questo contesto”, afferma Frederik Geertman, chief commercial officer e vic

Imprese : accordo Ubi Banca-ConfIndustria Lombardia per innovazione : Milano, 31 lug. (AdnKronos) - Sostenere le Imprese impegnate nei processi di innovazione e trasformazione digitale attraverso consulenza specializzata, finanziamenti dedicati e credito di filiera. E' l’obiettivo del protocollo di intesa firmato da Ubi Banca e Confindustria Lombardia. L’accordo preve

Industria - “in Lombardia nel secondo trimestre produzione in calo dopo sei anni di crescita. Pesa il rallentamento tedesco” : Nel secondo trimestre 2019 la produzione Industriale lombarda ha fatto registrare un segno meno, calando dell’1,2% rispetto ai tre mesi precedenti. E’ la prima flessione dal 2013 per la manifattura della regione “locomotiva” del Paese, che nel primo trimestre era rimasta ferma. Lieve progresso invece, ma limitato a +0,2%, per l’artigianato. Identico l’andamento dei tendenziali, cioè le variazioni anno su anno: ...

Lombardia - cala la produzione Industriale per la prima volta dal 2013 : Per la produzione industriale primo calo annuo e maggiore frenata congiunturale dal 2013. Tiene l’occupazione ma tra le imprese cresce il pessimismo sul futuro. Bonometti:?«A Roma stanno a guardare».