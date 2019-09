Cosa c’è stasera in tv

Questo neuroscienziato è disposto a spiegarti Cosa c’è di vero in Black Mirror : L’interesse per una comprensione più profonda del funzionamento del cervello umano e delle sue funzioni è in crescita. L’utilizzo degli stimoli cerebrali, ai fini delle potenziali interazioni uomo/macchina, è sempre più importante in ambito tecnologico e siamo consapevoli che strutture e processi della nostra mente sono replicabili da parte di reti neurali artificiali. L’interesse per le neuroscienze, e quindi per la ...

Tutti pazzi per “Giuseppi” : Cosa c’è dietro il tweet pro-Conte di Trump : il tweet di Donald Trump che saluta “Giuseppi” Conte (poi corretto) Il nuovo governo italiano (forse) c’è; l’alleanza internazionale sovranista certamente no. Con un tweet Donald Trump si è appena augurato che il premier uscente Giuseppe Conte rimanga il presidente del Consiglio italiano ancora a lungo, e scarica di fatto uno dei suoi simpatizzanti più celebri, Matteo Salvini. Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the ...